https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يدخل-حيز-التجميد-قريبا-1079516200.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا
إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا
كتبت صحيفة أمريكية بأن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية يجعل سيناريو الصراع المجمد في أوكرانيا أكثر احتمالا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:39+0000
2023-07-28T14:39+0000
2023-07-28T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "تحاول أوكرانيا بث روح جديدة في حملة متوقفة إلى حد كبير لصد القوات الروسية، حيث أطلقت حملة كبيرة في مقاطعة زابوروجيه هذا الأسبوع".وقالت الصحيفة: "يخشى الخبراء العسكريون ... أن تنتهي عملية الجيش الأوكراني بنهاية هذا العام دون تحقيق نصر كبير. وهذا سيجعل الصراع أقرب إلى التجمد في مواقعها الحالية".وقال أوهانلون: "الهجوم يسير ببطء ومن المرجح أن يستمر ببطء".وأضافت صحيفة "The Hill": "الجمود لن يناسب أوكرانيا، لأنه سيعزز فقط موقف روسيا".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخسأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-الخطة-ب-الخيار-الأخير-لزيلينسكي-1079514754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا
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كتبت صحيفة أمريكية بأن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية يجعل سيناريو الصراع المجمد في أوكرانيا أكثر احتمالا.
وقالت الصحيفة: "تحاول أوكرانيا بث روح جديدة في حملة متوقفة إلى حد كبير لصد القوات الروسية، حيث أطلقت حملة كبيرة في مقاطعة زابوروجيه هذا الأسبوع".
وأضافت الصحيفة: "تصر كييف وواشنطن على أن المرحلة الثانية من الهجوم المضاد يمكن أن تطلق العنان لهجمات مكثفة على القوات الروسية وتسرع المكاسب الأوكرانية".
وقالت الصحيفة: "يخشى الخبراء العسكريون ... أن تنتهي عملية الجيش الأوكراني بنهاية هذا العام دون تحقيق نصر كبير. وهذا سيجعل الصراع أقرب إلى التجمد في مواقعها الحالية".
وفقًا للباحث في السياسة الخارجية مايكل أوهانلون، لن تخترق القوات المسلحة الأوكرانية خط الدفاع الروسي فحسب، بل قد تبدأ أيضًا في خسارة الأراضي نتيجة لهجمات الجيش الروسي المضادة.
وقال أوهانلون: "الهجوم يسير ببطء ومن المرجح أن يستمر ببطء".
وأضافت صحيفة "The Hill
": "الجمود لن يناسب أوكرانيا، لأنه سيعزز فقط موقف روسيا".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني
في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.