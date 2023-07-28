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الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا في تاغانروغ
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يدخل-حيز-التجميد-قريبا-1079516200.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا
إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا
كتبت صحيفة أمريكية بأن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية يجعل سيناريو الصراع المجمد في أوكرانيا أكثر احتمالا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:39+0000
2023-07-28T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "تحاول أوكرانيا بث روح جديدة في حملة متوقفة إلى حد كبير لصد القوات الروسية، حيث أطلقت حملة كبيرة في مقاطعة زابوروجيه هذا الأسبوع".وقالت الصحيفة: "يخشى الخبراء العسكريون ... أن تنتهي عملية الجيش الأوكراني بنهاية هذا العام دون تحقيق نصر كبير. وهذا سيجعل الصراع أقرب إلى التجمد في مواقعها الحالية".وقال أوهانلون: "الهجوم يسير ببطء ومن المرجح أن يستمر ببطء".وأضافت صحيفة "The Hill": "الجمود لن يناسب أوكرانيا، لأنه سيعزز فقط موقف روسيا".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.أقرا أيضا: ضابط بحرية أمريكي يكشف عن "أضحية" قدمها زيلينسكي بثمن بخسأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-الخطة-ب-الخيار-الأخير-لزيلينسكي-1079514754.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: الصراع في أوكرانيا يدخل حيز "التجميد" قريبا

14:39 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كتبت صحيفة أمريكية بأن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية يجعل سيناريو الصراع المجمد في أوكرانيا أكثر احتمالا.
وقالت الصحيفة: "تحاول أوكرانيا بث روح جديدة في حملة متوقفة إلى حد كبير لصد القوات الروسية، حيث أطلقت حملة كبيرة في مقاطعة زابوروجيه هذا الأسبوع".

وأضافت الصحيفة: "تصر كييف وواشنطن على أن المرحلة الثانية من الهجوم المضاد يمكن أن تطلق العنان لهجمات مكثفة على القوات الروسية وتسرع المكاسب الأوكرانية".

وقالت الصحيفة: "يخشى الخبراء العسكريون ... أن تنتهي عملية الجيش الأوكراني بنهاية هذا العام دون تحقيق نصر كبير. وهذا سيجعل الصراع أقرب إلى التجمد في مواقعها الحالية".

وفقًا للباحث في السياسة الخارجية مايكل أوهانلون، لن تخترق القوات المسلحة الأوكرانية خط الدفاع الروسي فحسب، بل قد تبدأ أيضًا في خسارة الأراضي نتيجة لهجمات الجيش الروسي المضادة.

وقال أوهانلون: "الهجوم يسير ببطء ومن المرجح أن يستمر ببطء".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
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إعلام أمريكي يكشف عن "الخطة ب"... الخيار الأخير لزيلينسكي
14:19 GMT
وأضافت صحيفة "The Hill": "الجمود لن يناسب أوكرانيا، لأنه سيعزز فقط موقف روسيا".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
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