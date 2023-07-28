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https://sputnikarabic.ae/20230728/إعلام-بريطانيا-ترسل-بيانات-سرية-عن-طريق-الخطأ-إلى-حليف-لروسيا-1079494300.html
إعلام: بريطانيا ترسل بيانات سرية عن طريق الخطأ إلى حليف لروسيا
إعلام: بريطانيا ترسل بيانات سرية عن طريق الخطأ إلى حليف لروسيا
كتبت صحيفة بريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية، بسبب خطأ مطبعي في عنوان البريد الإلكتروني، أرسلت رسائل تحتوي على معلومات سرية إلى مالي، الحليف الوثيق لروسيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:48+0000
2023-07-28T07:48+0000
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وبحسب الصحيفة: "قام المسؤولون البريطانيون الذين يحاولون الاتصال بالبنتاغون باستخدام المجال ".mil" بحذف حرف" i"عن طريق الخطأ وبدلاً من ذلك أرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى مالي، التي تستخدم اسم المجال".ml".وأشارت الصحيفة إلى أن الرسائل احتوت على معلومات مفصلة عن أبحاث بريطانية في مجال الصواريخ الفائقة السرعة.وأضافت صحيفة "The Times" أن "وزارة الدفاع البريطانية بدأت بالفعل تحقيقا في الحادث".وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام غربية أنه تم إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني للجيش الأمريكي بشكل خاطئ إلى مالي بسبب "خطأ مطبعي".وأوضحت وسائل الإعلام أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.وبحسب المصدر كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية، بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.
https://sputnikarabic.ae/20230718/بريطانيا-وتركيا-تعتزمان-تحديث-اتفاقية-التجارة-الحرة-بينهما-1079160074.html
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العالم, بريطانيا, أخبار مالي
العالم, بريطانيا, أخبار مالي

إعلام: بريطانيا ترسل بيانات سرية عن طريق الخطأ إلى حليف لروسيا

07:48 GMT 28.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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كتبت صحيفة بريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية، بسبب خطأ مطبعي في عنوان البريد الإلكتروني، أرسلت رسائل تحتوي على معلومات سرية إلى مالي، الحليف الوثيق لروسيا.
وبحسب الصحيفة: "قام المسؤولون البريطانيون الذين يحاولون الاتصال بالبنتاغون باستخدام المجال ".mil" بحذف حرف" i"عن طريق الخطأ وبدلاً من ذلك أرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى مالي، التي تستخدم اسم المجال".ml".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسائل احتوت على معلومات مفصلة عن أبحاث بريطانية في مجال الصواريخ الفائقة السرعة.
وأضافت صحيفة "The Times" أن "وزارة الدفاع البريطانية بدأت بالفعل تحقيقا في الحادث".
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وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام غربية أنه تم إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني للجيش الأمريكي بشكل خاطئ إلى مالي بسبب "خطأ مطبعي".
وأوضحت وسائل الإعلام أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.
وبحسب المصدر كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية، بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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