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https://sputnikarabic.ae/20230728/الأردن-يحصل-على-تمويل-جديد-للاجئين-بقيمة-30-مليون-جنيه-إسترليني-من-بريطانيا-1079492738.html
الأردن يحصل على تمويل جديد للاجئين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا
الأردن يحصل على تمويل جديد للاجئين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن تقديم بلاده دعما بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38.4 مليون دولار) للاجئين في الأردن. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T06:07+0000
2023-07-28T06:07+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب لقائهما في العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس.وبحث الوزيران خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وأزمات اللجوء وتبعاتها.كما ناقشا أيضا العمل على تطوير التعاون بين لندن وعمان في جميع المجالات.وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار الصفدي إلى العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.وأضاف الصفدي، أن المملكة تجاوزت طاقاتها الاستيعابية، "ولن نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين، إلا إذا التزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وقام بما عليه فعله".وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين، هو في بلدهم، وبالتالي يجب أن نعمل من أجل توفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية لهم إلى بلدهم.وقال الصفدي، بأنه أطلع نظيره البريطاني على الجهد الذي يقوم به الأردن من أجل إيجاد مسار سياسي يأخذنا باتجاه حل الأزمة السورية، وبما يتيح العودة الطوعية للاجئين.بدوره أكد كليفرلي استمرار بريطانيا في تقديم الدعم الدائم وطويل الأمد للأردن، معلناً عن تمويل جديد للاجئين بما قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.يشار إلى أن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ معظمهم من السوريين، ما يجعله ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان بعد لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230713/-الأردن-الأغذية-العالمي-يقطع-الدعم-عن-اللاجئين-السوريين-في-المملكة-مطلع-أغسطس-1079049691.html
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أخبار الأردن, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار الأردن, بريطانيا, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الأردن يحصل على تمويل جديد للاجئين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا

06:07 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
 عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن تقديم بلاده دعما بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38.4 مليون دولار) للاجئين في الأردن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب لقائهما في العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس.
وبحث الوزيران خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وأزمات اللجوء وتبعاتها.
كما ناقشا أيضا العمل على تطوير التعاون بين لندن وعمان في جميع المجالات.
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار الصفدي إلى العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف الصفدي، أن المملكة تجاوزت طاقاتها الاستيعابية، "ولن نستطيع أن نستمر في تقديم الخدمات الضرورية لتوفير العيش الكريم للاجئين، إلا إذا التزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وقام بما عليه فعله".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
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13 يوليو, 18:35 GMT
وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين، هو في بلدهم، وبالتالي يجب أن نعمل من أجل توفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية لهم إلى بلدهم.

وقال الصفدي، بأنه أطلع نظيره البريطاني على الجهد الذي يقوم به الأردن من أجل إيجاد مسار سياسي يأخذنا باتجاه حل الأزمة السورية، وبما يتيح العودة الطوعية للاجئين.
بدوره أكد كليفرلي استمرار بريطانيا في تقديم الدعم الدائم وطويل الأمد للأردن، معلناً عن تمويل جديد للاجئين بما قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.
يشار إلى أن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ معظمهم من السوريين، ما يجعله ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان بعد لبنان.
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