عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-جديدة-على-بيلاروسيا-1079496845.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بيلاروس ستشمل 38 فردا وثلاث منظمات، بالإضافة إلى سلع مزدوجة الاستخدام (مدنية و... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:34+0000
2023-07-28T08:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن العقوبات تشمل قيودا على تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، وكذلك قطع غيار الطائرات. وتشمل الحزمة الأخيرة أيضاً فرض عقوبات على 38 فردا وثلاث مؤسسات.ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "كوريبر"، يوم الأربعاء الماضي، على تبني عقوبات جديدة ضد بيلاروس، كما أفادت مصادر أوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن حزمة العقوبات الجديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.وفي نفس الوقت بدأت مرحلة جديدة في توسيع العقوبات على مينسك؛ بسبب دعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بولندا-تنقل-قواتها-إلى-الحدود-الشرقية-بسبب-التدريبات-في-بيلاروسيا-1079264206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

08:34 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بيلاروس ستشمل 38 فردا وثلاث منظمات، بالإضافة إلى سلع مزدوجة الاستخدام (مدنية و عسكرية) مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر وقطع غيار الطائرات.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن العقوبات تشمل قيودا على تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، وكذلك قطع غيار الطائرات. وتشمل الحزمة الأخيرة أيضاً فرض عقوبات على 38 فردا وثلاث مؤسسات.
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا تنقل قواتها إلى الحدود الشرقية بسبب التدريبات في بيلاروسيا
21 يوليو, 08:31 GMT
ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "كوريبر"، يوم الأربعاء الماضي، على تبني عقوبات جديدة ضد بيلاروس، كما أفادت مصادر أوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن حزمة العقوبات الجديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.
وتدهورت العلاقات بين بيلاروس والدول الغربية بشكل حاد، منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات تدريجية على المسؤولين والشركات والصناعات البيلاروسية.
وفي نفس الوقت بدأت مرحلة جديدة في توسيع العقوبات على مينسك؛ بسبب دعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала