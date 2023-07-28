https://sputnikarabic.ae/20230728/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-جديدة-على-بيلاروسيا-1079496845.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بيلاروس ستشمل 38 فردا وثلاث منظمات، بالإضافة إلى سلع مزدوجة الاستخدام (مدنية و... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:34+0000
2023-07-28T08:34+0000
2023-07-28T08:34+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن العقوبات تشمل قيودا على تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، وكذلك قطع غيار الطائرات. وتشمل الحزمة الأخيرة أيضاً فرض عقوبات على 38 فردا وثلاث مؤسسات.ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "كوريبر"، يوم الأربعاء الماضي، على تبني عقوبات جديدة ضد بيلاروس، كما أفادت مصادر أوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن حزمة العقوبات الجديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.وفي نفس الوقت بدأت مرحلة جديدة في توسيع العقوبات على مينسك؛ بسبب دعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بولندا-تنقل-قواتها-إلى-الحدود-الشرقية-بسبب-التدريبات-في-بيلاروسيا-1079264206.html
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العالم
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا
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كشفت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بيلاروس ستشمل 38 فردا وثلاث منظمات، بالإضافة إلى سلع مزدوجة الاستخدام (مدنية و عسكرية) مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر وقطع غيار الطائرات.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية أوروبية، أن العقوبات تشمل قيودا على تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة ضد أوكرانيا، وكذلك قطع غيار الطائرات. وتشمل الحزمة الأخيرة أيضاً فرض عقوبات على 38 فردا وثلاث مؤسسات.
ووافقت لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "كوريبر"، يوم الأربعاء الماضي، على تبني عقوبات جديدة ضد بيلاروس، كما أفادت مصادر أوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن حزمة العقوبات الجديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.
وتدهورت العلاقات بين بيلاروس والدول الغربية بشكل حاد، منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بعدما فرضت الدول الغربية عقوبات تدريجية على المسؤولين والشركات والصناعات البيلاروسية.
وفي نفس الوقت بدأت مرحلة جديدة في توسيع العقوبات على مينسك؛ بسبب دعمها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.