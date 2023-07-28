https://sputnikarabic.ae/20230728/البحرين-تؤجل-زيارة-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-1079519048.html
البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
أبلغت مملكة البحرين، تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T16:08+0000
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الجمعة: "كان من المفترض أن يقوم وزير الخارجية (الإسرائيلي) بزيارة رسمية إلى البحرين الأسبوع المقبل، لكن المنامة أبلغت إسرائيل أن الوصول قد تم تأجيله بسبب قيود جدول أعمال الملك".وأضافت أنه رغم السبب المعلن الذي أعلنته البحرين، إلا أن تأجيل الزيارة يأتي على خلفية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، مع أعضاء آخرين في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي خلّف إدانات واسعة في العالم العربي ودول الخليج.وأمس الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، ومئات المستوطنين.ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-اقتحام-الأقصى-خطة-إسرائيلية-ممنهجة-والصوت-العربي-بات-خافتا-1079488137.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
البحرين تؤجل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
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أبلغت مملكة البحرين، تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وقالت قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الجمعة: "كان من المفترض أن يقوم وزير الخارجية (الإسرائيلي) بزيارة رسمية إلى البحرين الأسبوع المقبل، لكن المنامة أبلغت إسرائيل أن الوصول قد تم تأجيله بسبب قيود جدول أعمال الملك".
وأضافت أنه رغم السبب المعلن الذي أعلنته البحرين، إلا أن تأجيل الزيارة يأتي على خلفية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، مع أعضاء آخرين في الائتلاف الحكومي، الأمر الذي خلّف إدانات واسعة في العالم العربي ودول الخليج.
وأمس الخميس، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى
للمرة الثالثة هذا العام، برفقة وزير تطوير النقب والجليل والصمود الوطني، يتسحاق فاسرلاوف، ومئات المستوطنين.
ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.