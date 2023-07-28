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https://sputnikarabic.ae/20230728/البنك-الأفريقي-للتنمية-يتوقع-نمو-الاقتصاد-التونسي-بنسبة-19-1079518683.html
البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9%
البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9%
توقع البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير له، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال عام 2023. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T15:59+0000
2023-07-28T15:59+0000
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ونقلت قناة "نسمة"، عن البنك الأفريقي للتنمية تقريره حول آفاق النمو في منطقة شمال أفريقيا، حيث توقع البنك نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال عام 2023، و2.8% خلال عام 2024. وتظهر البيانات أن نسبة النمو الإقليمي لاقتصاديات منطقة شمال أفريقيا ستبلغ 4.4% في العام المقبل، كما تضمن التقرير عدة محاور من بينها تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في منطقة شمال إفريقيا ورأس المال الطبيعي في خدمة التمويل المناخي والنمو الأخضر. وأشار التقرير إلى أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال أفريقيا، وخاصة التأثيرات البعيدة الأمد لجائحة كوفيد-19، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى 14.2% على مستوى دول شمال أفريقيا في عام 2023، ويتقلص إلى 6.9% في عام 2024، بينما يُقدر عجز الميزانية بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و2.3% في عام 2024.وفي وقت سابق، قررت المملكة العربية السعودية أن تقدم لتونس قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.ووقع وزير المال السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، ونظيرته التونسية، سهام البوغديري، في تونس، على اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
https://sputnikarabic.ae/20230726/تونس-تعلن-السيطرة-الكاملة-على-جميع-الحرائق-التي-نشبت-في-البلاد-1079436875.html
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العالم العربي, اقتصاد, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9%

15:59 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Mariam.Gaderaعلم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Mariam.Gadera
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توقع البنك الأفريقي للتنمية، في تقرير له، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال عام 2023.
ونقلت قناة "نسمة"، عن البنك الأفريقي للتنمية تقريره حول آفاق النمو في منطقة شمال أفريقيا، حيث توقع البنك نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% خلال عام 2023، و2.8% خلال عام 2024.
وتظهر البيانات أن نسبة النمو الإقليمي لاقتصاديات منطقة شمال أفريقيا ستبلغ 4.4% في العام المقبل، كما تضمن التقرير عدة محاور من بينها تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في منطقة شمال إفريقيا ورأس المال الطبيعي في خدمة التمويل المناخي والنمو الأخضر.
يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
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وأشار التقرير إلى أن الصدمات الخارجية زادت من تعميق التحديات التي تواجه دول شمال أفريقيا، وخاصة التأثيرات البعيدة الأمد لجائحة كوفيد-19، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى 14.2% على مستوى دول شمال أفريقيا في عام 2023، ويتقلص إلى 6.9% في عام 2024، بينما يُقدر عجز الميزانية بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و2.3% في عام 2024.
وفي وقت سابق، قررت المملكة العربية السعودية أن تقدم لتونس قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.
ووقع وزير المال السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، ونظيرته التونسية، سهام البوغديري، في تونس، على اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
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