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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الأوكراني-يستخدم-الذخائر-العنقودية-في-قصف-زابوروجيه-1079498283.html
الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف زابوروجيه
الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف زابوروجيه
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية قصفت، أمس الخميس، بالذخائر العنقودية، مدينة توكماك في المقاطعة، ما أدى إلى مقتل... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:51+0000
2023-07-28T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال باليتسكي عبر "تلغرام": "بالأمس، استهدف العدو مدينة توكماك بالذخائر العنقودية عبر 3 ضربات صاروخية".وتابع: "نتيجة للقصف، اندلع حريق في منزل سكني وقتلت امرأة، وأصيب آخر بجروح، تم نقله إلى المستشفى".وأكد أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت القذيفة الثانية، في حين لم تنفجر القذيفة الثالثة".وأوضح أن "ﻓﺮق إزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم شرعت على الفور بتفكيك القذائف التي لم تنفجر".وأشار إلى تضرر أنابيب الغاز أيضاً وأن الفرق المختصة تواصل العمل لإصلاح الأضرار.وكانت مدينة توكماك استهدفت في الـ7 من الشهر الجاري، بالذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكاً منه للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.وأعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، زاعماً أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، مع مراعاة التقليل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها.
https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-إذا-استخدمت-الذخائر-العنقودية-ضدنا-فسيكون-لنا-الحق-في-الرد-عاجل-1079112498.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف زابوروجيه

08:51 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية قصفت، أمس الخميس، بالذخائر العنقودية، مدينة توكماك في المقاطعة، ما أدى إلى مقتل امرأة.
وقال باليتسكي عبر "تلغرام": "بالأمس، استهدف العدو مدينة توكماك بالذخائر العنقودية عبر 3 ضربات صاروخية".
وتابع: "نتيجة للقصف، اندلع حريق في منزل سكني وقتلت امرأة، وأصيب آخر بجروح، تم نقله إلى المستشفى".
وأكد أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت القذيفة الثانية، في حين لم تنفجر القذيفة الثالثة".
وأوضح أن "ﻓﺮق إزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم شرعت على الفور بتفكيك القذائف التي لم تنفجر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
بوتين: إذا استخدمت الذخائر العنقودية ضدنا فسيكون لنا حق الرد
16 يوليو, 08:02 GMT
وأشار إلى تضرر أنابيب الغاز أيضاً وأن الفرق المختصة تواصل العمل لإصلاح الأضرار.
وكانت مدينة توكماك استهدفت في الـ7 من الشهر الجاري، بالذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكاً منه للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.
وأعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، زاعماً أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، مع مراعاة التقليل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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