https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الأوكراني-يستخدم-الذخائر-العنقودية-في-قصف-زابوروجيه-1079498283.html

الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف زابوروجيه

الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف زابوروجيه

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، أن القوات الأوكرانية قصفت، أمس الخميس، بالذخائر العنقودية، مدينة توكماك في المقاطعة، ما أدى إلى مقتل... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T08:51+0000

2023-07-28T08:51+0000

2023-07-28T08:51+0000

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وقال باليتسكي عبر "تلغرام": "بالأمس، استهدف العدو مدينة توكماك بالذخائر العنقودية عبر 3 ضربات صاروخية".وتابع: "نتيجة للقصف، اندلع حريق في منزل سكني وقتلت امرأة، وأصيب آخر بجروح، تم نقله إلى المستشفى".وأكد أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت القذيفة الثانية، في حين لم تنفجر القذيفة الثالثة".وأوضح أن "ﻓﺮق إزاﻟﺔ اﻷﻟﻐﺎم شرعت على الفور بتفكيك القذائف التي لم تنفجر".وأشار إلى تضرر أنابيب الغاز أيضاً وأن الفرق المختصة تواصل العمل لإصلاح الأضرار.وكانت مدينة توكماك استهدفت في الـ7 من الشهر الجاري، بالذخائر العنقودية، في أول استخدام لها بعد تزويد كييف بها.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكاً منه للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.وأعلن البيت الأبيض عن موافقته على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، زاعماً أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، مع مراعاة التقليل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها.

https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-إذا-استخدمت-الذخائر-العنقودية-ضدنا-فسيكون-لنا-الحق-في-الرد-عاجل-1079112498.html

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