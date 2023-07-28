https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-القوات-الأوكرانية-على-اتجاه-كراسني-ليمان-1079506461.html

الجيش الروسي يحبط هجمات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان

الجيش الروسي يحبط هجمات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية تتقدم على اتجاه كراسني ليمان، حيث استولت على معاقل القوات الأوكرانية، وتتوغل في عمق دفاعات... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T12:07+0000

2023-07-28T12:07+0000

2023-07-28T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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صرحت وزارة الدفاع في بيان لها: "واصلت وحدات الهجوم التابعة للواء المدفعية الآلية الخامس عشر التابع للجيش الثاني، تحقيق النجاح في منطقة سيرغييفكا التابعة لـجمهورية لوغانسك، على اتجاه سفاتوفو، واستولت على عدة مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقدمت في عمق دفاع العدو بمقدار 1.5 كيلومتر".وأضافت الوزارة: "إلى الغرب من منطقة جيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، هاجمت وحدات "العاصفة" من أفواج المدفعية الآلية 252 و 752 التابعة للجيش العشرين، مستفيدة من كثافة النيران، العدو وتقدمت في عمق دفاعه بمقدار 3 كيلومترات".وأفادت الوزارة بأن البنيان القوي لخط الدفاع الروسي والإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "المركز"، أفشل أربع هجمات لوحدات هجومية للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على مواقع فوج المدفعية الآلية 228 من الفرقة 90 دبابات في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، على مدار اليوم.أدى الاستخدام الماهر للأسلحة الحديثة من قبل وحدات ألوية المدفعية الآلية 21 و 35 للجيشين الروسيين الـ 2 والـ41 إلى تدمير القوى العاملة والمعدات للألوية الميكانيكية 25 المحمولة جواً، و21 و67 من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 100 للدفاع الإقليمي واللواء العملياتي الخامس للحرس الوطني الأوكراني في مناطق تورسكوي، يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، نوفوفوديانوي، تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.قالت الوزارة: "إن الخسائر الإجمالية للعدو على اتجاه كراسني ليمان بلغت 90 جنديًا أوكرانيًا، وعربتي نقل جند، وثلاث عربات قتال مصفحة، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من نوع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر دي 30".

https://sputnikarabic.ae/20230728/القوات-الروسية-تضرب-مركز-القيادة-الخلفي-للجيش-الأوكراني--1079503464.html

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روسيا, رصد عسكري