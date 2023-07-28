https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الروسي-يستولي-على-دبابة-فرنسية-بحالة-جيدة-صور-1079501143.html
الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، أن الجيش الروسي استولى على دبابة فرنسية من طراز "أمكس-10 آر سي" في مقاطعة زابوروجيه. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T09:55+0000
2023-07-28T09:55+0000
2023-07-28T10:11+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية: قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها على محور جنوب دونيتسكأقرا أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديوشاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
09:55 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، أن الجيش الروسي استولى على دبابة فرنسية من طراز "أمكس-10 آر سي" في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم الاستيلاء على الدبابة الفرنسية ذات العجلات الثقيلة على خط الجبهة من قبل مقاتلينا وهي في حالة جيدة جدًا، وبشكل أكثر دقة، في حالة ممتازة تقريبًا، دون أضرار".
ووفقا له، سيتم إرسال الدبابة للدراسة من قبل متخصصين في الصناعة العسكرية.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.