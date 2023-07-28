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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الحرس-الوطني-الروسي-يحصل-على-معدات-عسكرية-ثقيلة--1079500923.html
الحرس الوطني الروسي يحصل على معدات عسكرية ثقيلة
الحرس الوطني الروسي يحصل على معدات عسكرية ثقيلة
وافق أعضاء المجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية على قانون منح الحرس الوطني الروسي الحق في الحصول على معدات عسكرية ثقيلة في الخدمة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T10:00+0000
2023-07-28T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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ورد في نص المذكرة التفسيرية، بناء على إجراء تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني": "تستبدل الوثيقة مصطلح "سلاح" في نص القانون، ويشمل هذا المفهوم الأجهزة والأشياء المصممة هيكليًا لضرب هدف حي أو أي هدف آخر، وإعطاء إشارات، بمصطلح "أسلحة"، والتي تضم مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية التي تمكن من استخدامها".ويلاحظ أيضا أن مصطلح "المعدات القتالية"، الجزء الرئيسي من المعدات العسكرية المخصصة للقتال، قد تغير إلى مصطلح "المعدات العسكرية"، والذي يعني ضمنا مختلف الوسائل التقنية التي يتم تجهيز القوات بها للقتال والأنشطة اليومية، والمعدات العسكرية والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة على القوات، والوسائل التقنية للقتال، والدعم الفني واللوجستي.في الواقع، تم اقتراح التغييرات من خلال توضيح الجهاز المفاهيمي لجعل نص القواعد الحالية للقانون متماشياً مع الواقع، كما تقول الوثيقة.ويوم أمس، أفادت "روستيخ" أن القوات الروسية تستعد لاستلام مدافع "مالفا" ذات العجلات (الذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، والتي أكملت اختبارات الدولة بنجاح.وتم تطوير "مالفا" في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك"، وهو جزء من روستيخ، بحسب "روسكيه أروجيه"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا.وبحسب المؤسسة، تعتبر المدافع الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تحريكها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل.
https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتسلم-مدافع-هي-الأولى-من-نوعها-في-تاريخ-البلاد-1079446357.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الحرس الوطني الروسي يحصل على معدات عسكرية ثقيلة

10:00 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Ilya Gorbunovالحرس الوطني الروسي
الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Ilya Gorbunov
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وافق أعضاء المجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية على قانون منح الحرس الوطني الروسي الحق في الحصول على معدات عسكرية ثقيلة في الخدمة.
ورد في نص المذكرة التفسيرية، بناء على إجراء تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني": "تستبدل الوثيقة مصطلح "سلاح" في نص القانون، ويشمل هذا المفهوم الأجهزة والأشياء المصممة هيكليًا لضرب هدف حي أو أي هدف آخر، وإعطاء إشارات، بمصطلح "أسلحة"، والتي تضم مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية التي تمكن من استخدامها".
ويلاحظ أيضا أن مصطلح "المعدات القتالية"، الجزء الرئيسي من المعدات العسكرية المخصصة للقتال، قد تغير إلى مصطلح "المعدات العسكرية"، والذي يعني ضمنا مختلف الوسائل التقنية التي يتم تجهيز القوات بها للقتال والأنشطة اليومية، والمعدات العسكرية والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة على القوات، والوسائل التقنية للقتال، والدعم الفني واللوجستي.
مدافع مالفا ذات العجلات (ذاتية الدفع) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
القوات الروسية تتسلم مدافع "ضخمة" هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد... فيديو
أمس, 08:09 GMT
في الواقع، تم اقتراح التغييرات من خلال توضيح الجهاز المفاهيمي لجعل نص القواعد الحالية للقانون متماشياً مع الواقع، كما تقول الوثيقة.
ويوم أمس، أفادت "روستيخ" أن القوات الروسية تستعد لاستلام مدافع "مالفا" ذات العجلات (الذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، والتي أكملت اختبارات الدولة بنجاح.
وتم تطوير "مالفا" في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك"، وهو جزء من روستيخ، بحسب "روسكيه أروجيه"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا.
وبحسب المؤسسة، تعتبر المدافع الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تحريكها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
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