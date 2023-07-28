https://sputnikarabic.ae/20230728/الحرس-الوطني-الروسي-يحصل-على-معدات-عسكرية-ثقيلة--1079500923.html

الحرس الوطني الروسي يحصل على معدات عسكرية ثقيلة

الحرس الوطني الروسي يحصل على معدات عسكرية ثقيلة

وافق أعضاء المجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية على قانون منح الحرس الوطني الروسي الحق في الحصول على معدات عسكرية ثقيلة في الخدمة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T10:00+0000

2023-07-28T10:00+0000

2023-07-28T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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ورد في نص المذكرة التفسيرية، بناء على إجراء تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني": "تستبدل الوثيقة مصطلح "سلاح" في نص القانون، ويشمل هذا المفهوم الأجهزة والأشياء المصممة هيكليًا لضرب هدف حي أو أي هدف آخر، وإعطاء إشارات، بمصطلح "أسلحة"، والتي تضم مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية التي تمكن من استخدامها".ويلاحظ أيضا أن مصطلح "المعدات القتالية"، الجزء الرئيسي من المعدات العسكرية المخصصة للقتال، قد تغير إلى مصطلح "المعدات العسكرية"، والذي يعني ضمنا مختلف الوسائل التقنية التي يتم تجهيز القوات بها للقتال والأنشطة اليومية، والمعدات العسكرية والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة على القوات، والوسائل التقنية للقتال، والدعم الفني واللوجستي.في الواقع، تم اقتراح التغييرات من خلال توضيح الجهاز المفاهيمي لجعل نص القواعد الحالية للقانون متماشياً مع الواقع، كما تقول الوثيقة.ويوم أمس، أفادت "روستيخ" أن القوات الروسية تستعد لاستلام مدافع "مالفا" ذات العجلات (الذاتية الدفع)، وهي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، والتي أكملت اختبارات الدولة بنجاح.وتم تطوير "مالفا" في معهد نيجني نوفغورود المركزي للأبحاث "بوريفيستنيك"، وهو جزء من روستيخ، بحسب "روسكيه أروجيه"، وهي الأولى من نوعها في تاريخ روسيا.وبحسب المؤسسة، تعتبر المدافع الذاتية الدفع أكثر قدرة على المناورة من تلك التي يتم تحريكها، مع وجود مورد تقني كبير وتكاليف تشغيل أقل.

https://sputnikarabic.ae/20230727/القوات-الروسية-تتسلم-مدافع-هي-الأولى-من-نوعها-في-تاريخ-البلاد-1079446357.html

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