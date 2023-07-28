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https://sputnikarabic.ae/20230728/الحكومة-تعرض-قريبا-على-بوتين-مشروع-مرسوم-بشأن-التسويات-بالروبل-لتصدير-المنتجات-الزراعية-1079492506.html
الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية
الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية
أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T05:50+0000
2023-07-28T05:50+0000
روسيا
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وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".وأضافت قائلة: "سيتم إرساله إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا.وصرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا - أفريقيا": "على وجه التحديد، سأضيف أنه في الأشهر المقبلة، في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا، كما سنوفر توصيلًا مجانيًا لهذه المنتجات للمستهلك".
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روسيا

الحكومة تعرض قريبا على بوتين مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية

05:50 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Taras Litvinenko
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أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.
وقالت أبرامشينكو للصحفيين: "ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك".
وأضافت قائلة: "سيتم إرساله إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن روسيا مستعدة لتزويد بوركينا فاسو ومالي وإريتريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانا.
وصرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى "روسيا - أفريقيا": "على وجه التحديد، سأضيف أنه في الأشهر المقبلة، في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، سنكون مستعدين لتزويد بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بما يتراوح بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجانًا، كما سنوفر توصيلًا مجانيًا لهذه المنتجات للمستهلك".
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