عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/الخارجية-الأمريكية-لموظفيها-الحكوميين-في-هايتي-غادروا-بأسرع-وقت-1079499445.html
الخارجية الأمريكية لموظفيها في هايتي: غادروا بأسرع وقت
الخارجية الأمريكية لموظفيها في هايتي: غادروا بأسرع وقت
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها الحكوميين في هايتي الذين لا يعملون في مهام طارئة وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد، في أقرب وقت ممكن. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T09:13+0000
2023-07-28T09:13+0000
العالم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068734098_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_10e49dd3f098ad59dc3fc8aec3fd2b96.jpg
وذكرت مصادر غربية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد عزت هذا الأمر إلى "عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية".وطالبت الحكومة الأمريكية مواطنيها الذين لا يعملون لصالح الحكومة، مغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن من خلال خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل المتاحة للجهات الخاصة، مشيرة إلى حالات الخطف قد انتشرت بشكل كبير في هايتي، وأن هناك دائما مواطنين أمريكيين بين الضحايا.ويشار إلى أن هايتي تعاني من العنف والفوضى وتسبب بعض العصابات المدججة بالسلاح بأزمة إنسانية في البلاد، ربما قادت لنزوح عشرات الآلاف من ديارهم وسط عمليات خطف متكررة بهدف الحصول على فدية، إلى وقوع حالات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.ويشار إلى أن هايتي تعد أفقر دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي، إذ وصلت إلى نقطة الانهيار عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، في العام 2021، حيث سيطرت العصابات على 80% من العاصمة، فيما تقوم بدوريات منتظمة لترويع سكان المدينة.ويذكر أن مويس قُتِل في تمّوز/ يوليو 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيين في مسكنه الخاص في بور أو برنس، ووفقا للاتهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.وأعلن مدعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط/ فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.
https://sputnikarabic.ae/20220717/الأمم-المتحدة-العنف-والكوارث-الطبيعية-والفقر-دمروا-هايتي-1065177316.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/07/1068734098_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_3d8a18eef4309eef4901ce53bf3e7fba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية لموظفيها في هايتي: غادروا بأسرع وقت

09:13 GMT 28.07.2023
© AP Photo / Odelyn Josephمتظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022.
متظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Odelyn Joseph
تابعنا عبرTelegramNabd
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها الحكوميين في هايتي الذين لا يعملون في مهام طارئة وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد، في أقرب وقت ممكن.
وذكرت مصادر غربية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد عزت هذا الأمر إلى "عمليات الخطف والجريمة والاضطرابات المدنية وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية".
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
الأمم المتحدة: العنف والكوارث الطبيعية والفقر دمروا هايتي
17 يوليو 2022, 10:42 GMT
وطالبت الحكومة الأمريكية مواطنيها الذين لا يعملون لصالح الحكومة، مغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن من خلال خيارات النقل التجارية أو غيرها من خيارات النقل المتاحة للجهات الخاصة، مشيرة إلى حالات الخطف قد انتشرت بشكل كبير في هايتي، وأن هناك دائما مواطنين أمريكيين بين الضحايا.
ويشار إلى أن هايتي تعاني من العنف والفوضى وتسبب بعض العصابات المدججة بالسلاح بأزمة إنسانية في البلاد، ربما قادت لنزوح عشرات الآلاف من ديارهم وسط عمليات خطف متكررة بهدف الحصول على فدية، إلى وقوع حالات اغتصاب جماعي وتعذيب وقتل.
ويشار إلى أن هايتي تعد أفقر دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي، إذ وصلت إلى نقطة الانهيار عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، في العام 2021، حيث سيطرت العصابات على 80% من العاصمة، فيما تقوم بدوريات منتظمة لترويع سكان المدينة.
ويذكر أن مويس قُتِل في تمّوز/ يوليو 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيين في مسكنه الخاص في بور أو برنس، ووفقا للاتهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.
وأعلن مدعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط/ فبراير، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала