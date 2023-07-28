https://sputnikarabic.ae/20230728/الداخلية-السعودية-تتحرك-بعد-انتشار-مقاطع-للأطفال-خادشة-للحياء--فيديو-1079503003.html
الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار مقاطع للأطفال "خادشة للحياء"...فيديو
الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار مقاطع للأطفال "خادشة للحياء"...فيديو
قالت وزارة الداخلية السعودية إنها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء" على صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:25+0000
2023-07-28T11:25+0000
2023-07-28T11:25+0000
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صرحت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، بأنها ألقت القبض على الشخص المسؤول عن نشر مقاطع خادشة للحياء لأطفال قصّر، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.وبينت الداخلية في تعليق: "قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء".ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار مقاطع للأطفال "خادشة للحياء"...فيديو
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قالت وزارة الداخلية السعودية إنها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء" على صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
صرحت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، بأنها ألقت القبض على الشخص المسؤول عن نشر مقاطع خادشة للحياء لأطفال قصّر، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت الداخلية في تعليق: "قبضت شرطة منطقة الشرقية على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء".
ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".