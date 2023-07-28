https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-ارتكب-هجوما-إرهابيا-في-تاغانروغ-1079516597.html
الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا في تاغانروغ
الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا في تاغانروغ
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200"، في مدينة تاغانروغ. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:41+0000
2023-07-28T14:41+0000
2023-07-28T15:05+0000
روسيا
العالم
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قالت الدفاع الروسية: "نظام كييف شن هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200". وتم تحويل الصاروخ إلى نسخة هجومية".ووفقا للدفاع الروسية، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اكتشاف واعتراض صاروخ أوكراني من طراز "إس-200" المضاد للطائرات في الجو. وسقطت شظايا الصاروخ على تاغانروغ.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي قام به نظام كييف، تضرر عدد من المباني، وأصيب عدد من المدنيين".وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف،أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا ثانٍ في منطقة آزوف في المقاطعة.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.ووفقا للمراسل، فإن الانفجار وقع في ميدان "بانكوفسكايا" بجوار متحف الفن، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وتضرر عدد من السيارات، ومبنى سكني.وكتب غولوبيف عبر قناته في "تلغرام" : "في وسط تاغانروغ، في جادة ليرمونتوفسكي بيرولوك 22، قرب مقهى "حديقة تشيخوف"، يُعتقد بأن صاروخًا قد انفجر، ويعمل رجال الإنقاذ في الموقع، لم يسقط قتلى. يوجد عدد من الجرحى الذين توجهت نحوهم سيارات الإسعاف، وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج بسبب الانفجار، ويتم تحديد المعلومات حول الأضرار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا في تاغانروغ
14:41 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
صرّحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200"، في مدينة تاغانروغ.
قالت الدفاع الروسية: "نظام كييف شن هجومًا إرهابيًا بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي من طراز "إس-200". وتم تحويل الصاروخ إلى نسخة هجومية".
ووفقا للدفاع الروسية، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اكتشاف واعتراض صاروخ أوكراني من طراز "إس-200" المضاد للطائرات في الجو. وسقطت شظايا الصاروخ على تاغانروغ.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي قام به نظام كييف، تضرر عدد من المباني، وأصيب عدد من المدنيين".
وأعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف،أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا ثانٍ في منطقة آزوف في المقاطعة.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن انفجارا وقع في مدينة تاغانروغ الروسية التابعة لمقاطعة روستوف، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
ووفقا للمراسل، فإن الانفجار وقع في ميدان "بانكوفسكايا" بجوار متحف الفن، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وتضرر عدد من السيارات، ومبنى سكني.
وكتب غولوبيف عبر قناته في "تلغرام" : "في وسط تاغانروغ، في جادة ليرمونتوفسكي بيرولوك 22، قرب مقهى "حديقة تشيخوف"، يُعتقد بأن صاروخًا قد انفجر، ويعمل رجال الإنقاذ في الموقع، لم يسقط قتلى. يوجد عدد من الجرحى الذين توجهت نحوهم سيارات الإسعاف، وقد أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة جراء تحطم زجاج بسبب الانفجار، ويتم تحديد المعلومات حول الأضرار".