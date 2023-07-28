https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-قادرة-على-تنفيذ-هجوم-نووي-ضد-اليابان-1079490470.html
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان
أفادت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" بأنها لا تستبعد إمكانية أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية نحو... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:08+0000
2023-07-28T03:08+0000
2023-07-28T03:09+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن كوريا الشمالية نفذت ست تجارب نووية وقامت بتجربة إطلاق صواريخ باليستية مرارًا، وتسعى لتطوير وسائل لنقل الأسلحة النووية.وأكدت الدفاع اليابانية، أن بيونغ يانغ تعمل بنشاط على تطوير الأسلحة وتحسين خصائص الصواريخ الباليستية.وبحسب التقرير، يعتقد الجانب الياباني "من وجهة نظر فنية" أن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل قدرة على تصنيع أسلحة نووية صغيرة الحجم يمكن نقلها على صواريخ باليستية تستهدف اليابان، وبالتالي تمتلك القدرة على تنفيذ هجوم مشابه على اليابان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230709/كوريا-الشمالية-تنتقد-دعم-الطاقة-الذرية-لخطة-اليابان-بشأن-تصريف-مياه-فوكوشيما-1078873683.html
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أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان
03:08 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:09 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" بأنها لا تستبعد إمكانية أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية نحو اليابان.
طوكيو - سبوتنيك
. وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن كوريا الشمالية نفذت ست تجارب نووية وقامت بتجربة إطلاق صواريخ باليستية مرارًا، وتسعى لتطوير وسائل لنقل الأسلحة النووية.
وأكدت الدفاع اليابانية، أن بيونغ يانغ تعمل بنشاط على تطوير الأسلحة وتحسين خصائص الصواريخ الباليستية.
وبحسب التقرير، يعتقد الجانب الياباني "من وجهة نظر فنية" أن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل قدرة على تصنيع أسلحة نووية صغيرة الحجم يمكن نقلها على صواريخ باليستية تستهدف اليابان، وبالتالي تمتلك القدرة على تنفيذ هجوم مشابه على اليابان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.