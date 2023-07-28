عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-قادرة-على-تنفيذ-هجوم-نووي-ضد-اليابان-1079490470.html
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان
أفادت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" بأنها لا تستبعد إمكانية أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية نحو... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:08+0000
2023-07-28T03:09+0000
أخبار اليابان
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891790_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2aa962362dc0fad2d06be2acccce0a51.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن كوريا الشمالية نفذت ست تجارب نووية وقامت بتجربة إطلاق صواريخ باليستية مرارًا، وتسعى لتطوير وسائل لنقل الأسلحة النووية.وأكدت الدفاع اليابانية، أن بيونغ يانغ تعمل بنشاط على تطوير الأسلحة وتحسين خصائص الصواريخ الباليستية.وبحسب التقرير، يعتقد الجانب الياباني "من وجهة نظر فنية" أن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل قدرة على تصنيع أسلحة نووية صغيرة الحجم يمكن نقلها على صواريخ باليستية تستهدف اليابان، وبالتالي تمتلك القدرة على تنفيذ هجوم مشابه على اليابان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230709/كوريا-الشمالية-تنتقد-دعم-الطاقة-الذرية-لخطة-اليابان-بشأن-تصريف-مياه-فوكوشيما-1078873683.html
أخبار اليابان
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891790_37:0:837:600_1920x0_80_0_0_c21eced3c84fcd14b80f3c862390d3a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
أخبار اليابان, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية قادرة على تنفيذ هجوم نووي ضد اليابان

03:08 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:09 GMT 28.07.2023)
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Photo / KCNA
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" بأنها لا تستبعد إمكانية أن تقوم كوريا الشمالية بتوجيه ضربة نووية نحو اليابان.
طوكيو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن كوريا الشمالية نفذت ست تجارب نووية وقامت بتجربة إطلاق صواريخ باليستية مرارًا، وتسعى لتطوير وسائل لنقل الأسلحة النووية.
محطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
كوريا الشمالية تنتقد دعم "الطاقة الذرية" لخطة اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما
9 يوليو, 04:16 GMT
وأكدت الدفاع اليابانية، أن بيونغ يانغ تعمل بنشاط على تطوير الأسلحة وتحسين خصائص الصواريخ الباليستية.
وبحسب التقرير، يعتقد الجانب الياباني "من وجهة نظر فنية" أن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل قدرة على تصنيع أسلحة نووية صغيرة الحجم يمكن نقلها على صواريخ باليستية تستهدف اليابان، وبالتالي تمتلك القدرة على تنفيذ هجوم مشابه على اليابان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала