عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/السفن-الحربية-الروسية-والصينية-تبدأ-مهمة-الدورية-البحرية-المشتركة-الثالثة-في-المحيط-الهادئ-1079490499.html
السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ
السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي صباح اليوم الجمعة، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:02+0000
2023-07-28T03:02+0000
الصين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079429006_0:185:3311:2047_1920x0_80_0_0_9270694e190457115578967480dbc0ec.jpg
ووفقًا لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ: "بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقًا".وتضم القوة المشتركة، السفن الروسية الحربية "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينغا".ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية المدمرتان "غويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.يُشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230715/تدريبات-عسكرية-مشتركة-بين-روسيا-والصين-في-بحر-اليابان-1079081293.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079429006_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_1be2c7a6e1f0d4bffc02530989e064e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ

03:02 GMT 28.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوركورفيت روسي - البحرية الروسية
كورفيت روسي - البحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي صباح اليوم الجمعة، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأتا مهام الدورية البحرية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ووفقًا لبيان صادر عن قسم دعم المعلومات بأسطول المحيط الهادئ: "بدأت السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية والصينية تنفيذ مهمة الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. بعد مغادرة سفن القوات البحرية الروسية والبحرية الصينية من ميناء فلاديفوستوك، تم تشكيل قوة مشتركة بينهما وبدأت في التحرك على المسار المتفق عليه مسبقًا".
البحرية القطرية خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان
15 يوليو, 06:04 GMT
وتضم القوة المشتركة، السفن الروسية الحربية "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيليف"، والكورفيتين "غريمياشي" و"ألدار تسيدنجابوف"، بالإضافة إلى الناقل البحري الوسطى "بيتشينغا".
ومن الجانب الصيني، تشمل القوة الصينية المدمرتان "غويان" و"تسي تسي كار"، وسفن المراقبة "تون لين" و"جي تشاو"، وسفينة التزود المتعددة الاستخدامات "تايهو".
وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين، والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رصد الممرات المائية وحماية أنشطة الاقتصاد البحري لكل من روسيا والصين.
وخلال فترة الدورية، سيقوم بحارة البلدين بتنفيذ تدريبات للصعود والنزول من سطح السفن، وتنظيم جميع أنواع عمليات الدفاع، وإعادة تعبئة المياه والوقود أثناء الحركة، وسيقومون بالتدريب على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تنفيذ رحلات طيران مروحية مع إقلاعات وهبوط على متن السفن.
يُشار إلى أنه سبق للبحرية الروسية والصينية تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تحت اسم "الشمال - التفاعل 2023" في بحر اليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала