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الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2024
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2024
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكي للسنة المالية 2024 التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T01:57+0000
2023-07-28T01:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، فإن 86 نائبا صوتوا لصالح مشروع قانون الميزانية المقترحة بأكثر من 880 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، مقابل 11 نائبا صوتوا ضد مشروع القانون.وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، على مشروع قانون بشأن الإنفاق الدفاعي للسنة المالية المقبلة بمبلغ 886.3 مليار دولار.ومن المتوقع أن يناقش مجلسا النواب والشيوخ الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بميزانية الدفاع، لإرسال الوثيقة في شكلها النهائي إلى البيت الأبيض ليوقع عليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2024

01:57 GMT 28.07.2023
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Fotolia / Gary
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مرر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكي للسنة المالية 2024 التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، فإن 86 نائبا صوتوا لصالح مشروع قانون الميزانية المقترحة بأكثر من 880 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، مقابل 11 نائبا صوتوا ضد مشروع القانون.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
إعلام: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
10 فبراير, 18:25 GMT
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، على مشروع قانون بشأن الإنفاق الدفاعي للسنة المالية المقبلة بمبلغ 886.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يناقش مجلسا النواب والشيوخ الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بميزانية الدفاع، لإرسال الوثيقة في شكلها النهائي إلى البيت الأبيض ليوقع عليها الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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