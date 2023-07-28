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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/القوات-الروسية-تتصدى-لعدة-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1079490208.html
القوات الروسية تتصدى لعدة هجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تتصدى لعدة هجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، أن قوات "فوستوك" الروسية تصدت لعدة هجمات من القوات المسلحة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T02:37+0000
2023-07-28T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم صد عدة هجمات من العدو في اتجاه أوروجاينو بواسطة الوحدات الأمامية لقوات "فوستوك" بدعم من الدبابات، وتكبد العدو خسائر فادحة".وأضاف أن المدفعية دمرت تجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية في منطقة أوغليسبوروتشنوي، وكذلك قضت على فرقة استطلاع شمال غرب شفتشنكو.وأشار رئيس المركز إلى أنه تم صد محاولة تجميع قوات كييف بالقرب من ستارومايورسكي لشن هجوم. وكشفت الاستطلاعات الجوية عن وجود آليات قتال مصنعة في الخارج وجرافات مدرعة من طراز مت-لب وقوات حية للعدو، وقد تم تدميرها باستخدام الطائرات المسيرة.وأكد أن طائرات الجيش الروسي قضت على الدبابات والمدرعات القتالية واستهدفت مناطق تجمع القوات الأوكرانية في أوروجاينوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مشاهد-لعمل-أطقم-المدافع-الروسية-ذاتية-الدفع-من-طراز-مستا-إس--فيديو-1079116438.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تتصدى لعدة هجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

02:37 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "فستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، أن قوات "فوستوك" الروسية تصدت لعدة هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الجنوبي لمدينة دونيتسك، مدعومة بالمدفعية.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "تم صد عدة هجمات من العدو في اتجاه أوروجاينو بواسطة الوحدات الأمامية لقوات "فوستوك" بدعم من الدبابات، وتكبد العدو خسائر فادحة".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لعمل أطقم المدافع الروسية ذاتية الدفع من طراز "مستا-إس" ... فيديو
16 يوليو, 11:12 GMT
وأضاف أن المدفعية دمرت تجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية في منطقة أوغليسبوروتشنوي، وكذلك قضت على فرقة استطلاع شمال غرب شفتشنكو.
وأشار رئيس المركز إلى أنه تم صد محاولة تجميع قوات كييف بالقرب من ستارومايورسكي لشن هجوم. وكشفت الاستطلاعات الجوية عن وجود آليات قتال مصنعة في الخارج وجرافات مدرعة من طراز مت-لب وقوات حية للعدو، وقد تم تدميرها باستخدام الطائرات المسيرة.
وأكد أن طائرات الجيش الروسي قضت على الدبابات والمدرعات القتالية واستهدفت مناطق تجمع القوات الأوكرانية في أوروجاينوم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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