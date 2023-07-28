https://sputnikarabic.ae/20230728/القوات-الروسية-تنجح-بصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---1079503136.html
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نجحت في صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في زابوروجيه. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:17+0000
2023-07-28T11:17+0000
2023-07-28T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مناطق وركينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه، هاجمت القوات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 47، معززة بدبابات أجنبية الصنع، مواقع القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء البحري 810 لأسطول البحر الأسود، ونجح الجنود الروس الذين أظهروا القدرة على التحمل والمثابرة والشجاعة في صد جميع هجمات قوات العدو".تم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ألمانية "ليوبارد" ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" أمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
11:17 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نجحت في صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مناطق وركينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه، هاجمت القوات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 47، معززة بدبابات أجنبية الصنع، مواقع القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء البحري 810 لأسطول البحر الأسود، ونجح الجنود الروس الذين أظهروا القدرة على التحمل والمثابرة والشجاعة في صد جميع هجمات قوات العدو".
تم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ألمانية "ليوبارد" ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" أمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".