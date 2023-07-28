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القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/القوات-الروسية-تنجح-بصد-جميع-الهجمات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---1079503136.html
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نجحت في صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في زابوروجيه. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:17+0000
2023-07-28T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مناطق وركينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه، هاجمت القوات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 47، معززة بدبابات أجنبية الصنع، مواقع القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء البحري 810 لأسطول البحر الأسود، ونجح الجنود الروس الذين أظهروا القدرة على التحمل والمثابرة والشجاعة في صد جميع هجمات قوات العدو".تم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ألمانية "ليوبارد" ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" أمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".
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روسيا

القوات الروسية تنجح بصد جميع الهجمات الأوكرانية في زابوروجيه

11:17 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نجحت في صد جميع الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مناطق وركينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه، هاجمت القوات الأوكرانية التابعة للواء الميكانيكي 47، معززة بدبابات أجنبية الصنع، مواقع القوات الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء البحري 810 لأسطول البحر الأسود، ونجح الجنود الروس الذين أظهروا القدرة على التحمل والمثابرة والشجاعة في صد جميع هجمات قوات العدو".
تم تحيد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات ألمانية "ليوبارد" ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" أمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".
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