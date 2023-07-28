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https://sputnikarabic.ae/20230728/الكرملين-الأوكرانيون-يستمرون-في-العناد-ويرفضون-أي-فرصة-للحوار-1079502652.html
الكرملين: الأوكرانيون يستمرون في العناد ويرفضون أي فرصة للحوار
الكرملين: الأوكرانيون يستمرون في العناد ويرفضون أي فرصة للحوار
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأوكرانيين يستمرون في العناد ويرفضون أي فرصة للحوار. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:07+0000
2023-07-28T11:07+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يحافظ على انفتاحه، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للأوكرانيين. لا يزال الأوكرانيون يعاندون، خاصة الآن بعد أن أصبحوا في وضع صعب إلى حد كبير، لكنهم مع ذلك ما زالوا يرفضون أي فرصة للحوار".وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك أي تغييرات قد طرأت على مسار حل الصراع خلال الشهر الماضي، قال بيسكوف: "لا، لم يحدث ذلك. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات من أجل تحقيق أهدافها، وعلى الرغم من الوضع الصعب إلى حد كبير الذي يجد الجانب الأوكراني نفسه فيه الآن، إلا أنهم لم يغيروا شيئًا. إنهم يرفضون إمكانية إجراء أي مفاوضات".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد الليلة اجتماعا مع ممثلي الدول الأفريقية حول الملف الأوكراني، قائلا: "ستكون هناك كلمة لرئيس الدولة الروسية، هذا الاجتماع يعقد استمرارا للاجتماع السابق للزيارة لممثلي الدول الأفريقية في روسيا الاتحادية".ووفقا له، فإن "مناقشة أخرى ستجرى اليوم، والتي تم الاتفاق عليها سابقا في سان بطرسبورغ".وأعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين والقادة الأفارقة سيواصلون الحوار اليوم بشأن التسوية الأوكرانية خلال قمة "روسيا - أفريقيا"، حيث سيقدم لهم الرئيس إجابات شاملة.وكان الرئيس الروسي، أكد اليوم الجمعة، أن روسيا تنظر باحترام إلى المبادرات الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المشكلة الأوكرانية حادة، وأن روسيا تواصل بحث حل هذه المشكلة.ويُذكر أن وفدا يمثل سبع دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار روسيا واستقبله الرئيس بوتين في سان بطرسبورغ، في الـ 17 من حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد محادثات للوفد في كييف مع فلاديمير زيلينسكي.ونيابة عن الوفد، عرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خطة تضم 10 مبادئ يمكنها أن تضع أساسًا لعملية السلام في أوكرانيا.وتم الاتفاق على أنه خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ ستواصل البعثة المشاورات بهذا الشأن مع الجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-لن-يتمكن-زيلينسكي-من-إعادة-أوكرانيا-إلى-حدود-عام-1991-1079482756.html
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الكرملين: الأوكرانيون يستمرون في العناد ويرفضون أي فرصة للحوار

11:07 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو 2020
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأوكرانيين يستمرون في العناد ويرفضون أي فرصة للحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يحافظ على انفتاحه، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للأوكرانيين. لا يزال الأوكرانيون يعاندون، خاصة الآن بعد أن أصبحوا في وضع صعب إلى حد كبير، لكنهم مع ذلك ما زالوا يرفضون أي فرصة للحوار".
وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك أي تغييرات قد طرأت على مسار حل الصراع خلال الشهر الماضي، قال بيسكوف: "لا، لم يحدث ذلك. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات من أجل تحقيق أهدافها، وعلى الرغم من الوضع الصعب إلى حد كبير الذي يجد الجانب الأوكراني نفسه فيه الآن، إلا أنهم لم يغيروا شيئًا. إنهم يرفضون إمكانية إجراء أي مفاوضات".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
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أمس, 16:43 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد الليلة اجتماعا مع ممثلي الدول الأفريقية حول الملف الأوكراني، قائلا: "ستكون هناك كلمة لرئيس الدولة الروسية، هذا الاجتماع يعقد استمرارا للاجتماع السابق للزيارة لممثلي الدول الأفريقية في روسيا الاتحادية".
ووفقا له، فإن "مناقشة أخرى ستجرى اليوم، والتي تم الاتفاق عليها سابقا في سان بطرسبورغ".
وأعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين والقادة الأفارقة سيواصلون الحوار اليوم بشأن التسوية الأوكرانية خلال قمة "روسيا - أفريقيا"، حيث سيقدم لهم الرئيس إجابات شاملة.
وكان الرئيس الروسي، أكد اليوم الجمعة، أن روسيا تنظر باحترام إلى المبادرات الأفريقية لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المشكلة الأوكرانية حادة، وأن روسيا تواصل بحث حل هذه المشكلة.
ويُذكر أن وفدا يمثل سبع دول أفريقية، ضم رؤساء زامبيا، وجزر القمر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ورئيس وزراء مصر بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، زار روسيا واستقبله الرئيس بوتين في سان بطرسبورغ، في الـ 17 من حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد محادثات للوفد في كييف مع فلاديمير زيلينسكي.
ونيابة عن الوفد، عرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خطة تضم 10 مبادئ يمكنها أن تضع أساسًا لعملية السلام في أوكرانيا.
وتم الاتفاق على أنه خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ ستواصل البعثة المشاورات بهذا الشأن مع الجانب الروسي.
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