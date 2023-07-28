https://sputnikarabic.ae/20230728/اليابان-روسيا-تشكل-تهديدا-مباشرا-لأوروبا-1079490779.html
اليابان: روسيا تشكل "تهديدا مباشرا لأوروبا"
اليابان: روسيا تشكل "تهديدا مباشرا لأوروبا"
وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" روسيا بأنها تشكل "تهديداً مباشراً لأوروبا". 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:20+0000
2023-07-28T03:20+0000
2023-07-28T03:25+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وأوضح التقرير أن نشاطات روسيا الخارجية والتوجهات العسكرية التي تجلت في الصراع في أوكرانيا، أدت إلى هز أسس النظام العالمي.وأضافت الدفاع اليابانية، أن تصرفات روسيا تمثل خطورة بالغة وتشكل تهديداً مباشراً لأوروبا.و"الكتاب الأبيض" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-واليابان-يعارضان-حظر-جميع-الصادرات-إلى-روسيا-1076245818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم
اليابان: روسيا تشكل "تهديدا مباشرا لأوروبا"
03:20 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 03:25 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
وصفت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، في تقريرها السنوي المعروف باسم "الكتاب الأبيض" روسيا بأنها تشكل "تهديداً مباشراً لأوروبا".
طوكيو - سبوتنيك
. وأوضح التقرير أن نشاطات روسيا الخارجية والتوجهات العسكرية التي تجلت في الصراع في أوكرانيا، أدت إلى هز أسس النظام العالمي.
وأضافت الدفاع اليابانية، أن تصرفات روسيا تمثل خطورة بالغة وتشكل تهديداً مباشراً لأوروبا.
و"الكتاب الأبيض
" هو تقرير سنوي صادر عن وزارة الدفاع اليابانية حول الوضع العالمي من وجهة نظر الدفاع عن البلاد ونشاط قوات الدفاع الذاتي على مدار العام.
نُشِر "الكتاب الأبيض" لأول مرة في عام 1970 ومنذ عام 1976 يتم نشره سنوياً. ولا يُعتبر "الكتاب الأبيض" وثيقة استراتيجية، وتم تقديمه للحكومة للنظر في يوم الجمعة.