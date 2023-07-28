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باتت الأسرار في جعبة روسيا.. خبراء يكشفون مزايا الأسلحة الغربية المصادرة في أوكرانيا
باتت الأسرار في جعبة روسيا.. خبراء يكشفون مزايا الأسلحة الغربية المصادرة في أوكرانيا
كشف خبراء روس، يعملون في إحدى المؤسسات العسكرية المرتبطة بالمجمعات التقنية عالية الدقة، أنهم أنهوا دراسة ستة أنواع من المركبات الغربية التي تم الاستيلاء عليها... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T11:59+0000
2023-07-28T11:59+0000
روسيا
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وأشار الخبراء الروس لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الدراسات التي تم القيام بها تتمحور حول نقاط الضعف والقوة في المركبات التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي الناتو.وبحسب الخبراء، تم دراسة 6 مركبات ودبابات مختلفة مصدرها من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والتي تم إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.ولم يكشف الخبراء نوعية وطراز هذه المركبات الغربية التي تم دراستها بإتقان.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

باتت الأسرار في جعبة روسيا.. خبراء يكشفون مزايا الأسلحة الغربية المصادرة في أوكرانيا

11:59 GMT 28.07.2023
© PRESS SERVICE OF "Rostec"الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© PRESS SERVICE OF "Rostec"
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كشف خبراء روس، يعملون في إحدى المؤسسات العسكرية المرتبطة بالمجمعات التقنية عالية الدقة، أنهم أنهوا دراسة ستة أنواع من المركبات الغربية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأشار الخبراء الروس لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الدراسات التي تم القيام بها تتمحور حول نقاط الضعف والقوة في المركبات التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي الناتو.
وبحسب الخبراء، تم دراسة 6 مركبات ودبابات مختلفة مصدرها من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والتي تم إرسالها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ولم يكشف الخبراء نوعية وطراز هذه المركبات الغربية التي تم دراستها بإتقان.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT
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