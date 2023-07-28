https://sputnikarabic.ae/20230728/برلماني-إيراني-نعمل-على-تعزیز-الدبلوماسية-الاقتصادية-مع-دول-العالم-1079499709.html

برلماني إيراني: نعمل على تعزیز الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم

برلماني إيراني: نعمل على تعزیز الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مهدي سعادتي بیشه سري، اليوم الجمعة، عن استعراض بلاده لخطة جديدة لتطوير الدبلوماسية... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T09:22+0000

2023-07-28T09:22+0000

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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن البرلماني الإيراني أن تلك الخطة تعود إلى رغبة إيران في تحديد موارد الدول الأخرى في المجالين السياسي والاقتصادي، والعمل على تحسين التواصل مع مسؤوليها، وشركاتها العامة والخاصة.وأوضح مهدي سعادتي بیشه سري، أن "زيادة كرامة وعزة الشعب الإیراني واقتدار النظام الإسلامي في المجالات المختلفة ومنها الاقتصاد هي من القضايا التي تهم الأجهزة الإیرانیة والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".ولفت إلى أن الخارجية الإيرانية تعمل على تعزيز علاقتها بدول العالم، باستثناء "الكيان الصهيوني والدول التي تحاول فرض الهيمنة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، على حد قوله، باعتبارها إحدى السياسات الإيرانية للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.وأشار البرلماني الإيراني إلى أن "العديد من الدول الأجنبية مهتمة للغاية لزيادة العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، وفي هذا السياق يمكن للسفراء الإيرانيين أن يلعبوا دورا قيما في تحسين هذه العلاقات".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا، السبت الماضي، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران، مؤكدًا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-بلاده-لعقد-لجنة-اقتصادية-مشتركة-1079310713.html

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