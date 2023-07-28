https://sputnikarabic.ae/20230728/بعد-إعلان-الجيش-السوداني-مغادرة-وفده-الدعم-السريع-تعلن-موقفها-من-محادثات-جدة-1079493246.html
بعد إعلان الجيش السوداني مغادرة وفده... الدعم السريع تعلن موقفها من محادثات جدة
بعد إعلان الجيش السوداني مغادرة وفده... الدعم السريع تعلن موقفها من محادثات جدة
أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T06:42+0000
2023-07-28T06:42+0000
2023-07-28T06:42+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وقالت قوات الدعم السريع في بيان، الخميس، إن تمسكها بمحادثات جدة، يعبر عن الالتزام بتعهداتها أمام السعودية والولايات المتحدة اللتان لم تعلنا حتى الآن تعليق المحادثات أو إلغاءها".وأضافت أن وفد الجيش "منقسم ومتنافر، إذ يمثل كل عضو فيه جهة بعينها وينطلق كل فرد فيه من موقف مختلف عن الآخر".واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بـ"التعنت والإصرار غير المبرر على فك الحصار عن قياداته وإدخال الإمدادات الغذائية والوقود والدواء لهم".وربط الدعم السريع ما وصفه بـ"فك الحصار" عن قياداته بـ"توقيع اتفاق الحل النهائي والشامل للأزمة السودانية".في المقابل، أعلن الجيش السوداني، الخميس، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور.وأشار الجيش، في بيان، إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".لكنه في نفس الوقت، أكد الجيش رغبته في "التوصل إلى إتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230727/الجيش-السوداني-يقول-إن-وفده-في-محادثات-جدة-عاد-إلى-السودان-للتشاور-1079462008.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
بعد إعلان الجيش السوداني مغادرة وفده... الدعم السريع تعلن موقفها من محادثات جدة
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أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، الخميس، إن تمسكها بمحادثات جدة، يعبر عن الالتزام بتعهداتها أمام السعودية والولايات المتحدة اللتان لم تعلنا حتى الآن تعليق المحادثات أو إلغاءها".
وأضافت أن وفد الجيش "منقسم ومتنافر، إذ يمثل كل عضو فيه جهة بعينها وينطلق كل فرد فيه من موقف مختلف عن الآخر".
واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بـ"التعنت والإصرار غير المبرر على فك الحصار عن قياداته وإدخال الإمدادات الغذائية والوقود والدواء لهم".
وربط الدعم السريع ما وصفه بـ"فك الحصار" عن قياداته بـ"توقيع اتفاق الحل النهائي والشامل للأزمة السودانية".
في المقابل، أعلن الجيش السوداني
، الخميس، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور.
وأشار الجيش، في بيان، إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".
لكنه في نفس الوقت، أكد الجيش رغبته في "التوصل إلى إتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".
وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.