https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تدعم-سيادة-ليبيا-ووحدة-أراضيها-1079522553.html
بوتين: روسيا تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
بوتين: روسيا تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T19:16+0000
2023-07-28T19:16+0000
2023-07-28T19:16+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي: "على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيدًا، وندركه تمامًا، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية".وقال بوتين: "روسيا وليبيا تتعاونان ضمن منظمات وصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك "أوبك +" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ما يسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".وأكد بوتين أن إمكانات التفاعل بين البلدين لم تستنفد، رغم تطور التجارة بشكل جيد.وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.ولفت بوتين إلى أن "حجم التجارة في عام 2022 زاد بنسبة 67.5%، وهذا بالطبع مؤشر جيد، وفي الفترة من يناير(كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، تضاعف تقريبا".
https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-المركز-الأفريقي-للدراسات-القمة-الروسية-الأفريقية-تفرز-خارطة-طريق-لتحالفات-اقتصادية-جديدة-1079520698.html
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روسيا, أخبار ليبيا اليوم
بوتين: روسيا تدعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي: "على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيدًا، وندركه تمامًا، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية".
وأشار بوتين إلى أن التعاون بين روسيا وليبيا في إطار "أوبك+"، يسهم في استقرار سوق الطاقة العالمية.
وقال بوتين: "روسيا وليبيا تتعاونان ضمن منظمات وصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك "أوبك +" ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ما يسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وأكد بوتين أن إمكانات التفاعل بين البلدين لم تستنفد، رغم تطور التجارة بشكل جيد.
وقال بوتين: "لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، وأعتقد أنه حتى إمكانات تفاعلنا ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد. على الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم".
وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.
ولفت بوتين إلى أن "حجم التجارة في عام 2022 زاد بنسبة 67.5%، وهذا بالطبع مؤشر جيد، وفي الفترة من يناير(كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، تضاعف تقريبا".