https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تساعد-على-حل-النزاعات-في-القارة-الأفريقية-1079498020.html
بوتين: روسيا تساعد على حل النزاعات في القارة الأفريقية
بوتين: روسيا تساعد على حل النزاعات في القارة الأفريقية
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدم المساعدة في حل النزاعات في القارة الأفريقية، وهي مستعدة لتدريب الجيوش وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ القانون. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:50+0000
2023-07-28T08:50+0000
2023-07-28T08:50+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا
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وقال الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية - الأفريقية: "في مواجهة هذه التهديدات، تقدّم روسيا أيضًا المساعدة. ونحن مهتمون بأوثق تعاون بين وكالات إنفاذ القانون والهياكل والخدمات الخاصة في روسيا والبلدان الأفريقية".وأضاف: "نحن مصممون على مواصلة تدريب الأفراد العسكريين وضباط إنفاذ القانون في أفريقيا، وفي المؤسسات التعليمية الروسية المتخصصة".وأشار بوتين إلى أن الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف والجريمة العابرة للحدود والقرصنة تعرقل تنمية القارة.وقال: "علينا أيضًا أن نعترف بأن الوضع في العديد من مناطق أفريقيا لا يزال غير مستقر. ولم يتم حل النزاعات العرقية".وتابع: "لا تزال الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة قائمة. وهذا بالطبع إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، مسار "فرق تسد" التي نفذتها العواصم الغربية في أفريقيا".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تخصص-90-مليون-دولار-لتخفيف-ديون-الدول-الأفريقية-1079497139.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا
بوتين: روسيا تساعد على حل النزاعات في القارة الأفريقية
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تقدم المساعدة في حل النزاعات في القارة الأفريقية، وهي مستعدة لتدريب الجيوش وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ القانون.
وقال الرئيس بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية - الأفريقية: "في مواجهة هذه التهديدات، تقدّم روسيا أيضًا المساعدة. ونحن مهتمون بأوثق تعاون بين وكالات إنفاذ القانون والهياكل والخدمات الخاصة في روسيا والبلدان الأفريقية".
وأضاف: "نحن مصممون على مواصلة تدريب الأفراد العسكريين وضباط إنفاذ القانون في أفريقيا، وفي المؤسسات التعليمية الروسية المتخصصة".
وأشار بوتين إلى أن الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف والجريمة العابرة للحدود والقرصنة تعرقل تنمية القارة.
وقال: "علينا أيضًا أن نعترف بأن الوضع في العديد من مناطق أفريقيا لا يزال غير مستقر. ولم يتم حل النزاعات العرقية".
وتابع: "لا تزال الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة قائمة. وهذا بالطبع إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، مسار "فرق تسد" التي نفذتها العواصم الغربية في أفريقيا".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.