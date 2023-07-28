https://sputnikarabic.ae/20230728/خبير-الغرب-يسعى-من-خلال-استهداف-موسكو-إلى-إجبارها-على-زج-قوات-إضافية-وهذه-استراتجية-التصعيد-المتدرج-1079511257.html

خبير: الغرب يسعى من خلال استهداف موسكو إلى إجبارها على زج قوات إضافية وهذه استراتجية التصعيد المتدرج

خبير: الغرب يسعى من خلال استهداف موسكو إلى إجبارها على زج قوات إضافية وهذه استراتجية التصعيد المتدرج

ناقشنا في حلقة اليوم من"شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T13:02+0000

2023-07-28T13:02+0000

2023-07-28T13:02+0000

راديو

شؤون عسكرية

العالم العربي

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خبير: الغرب يسعى من خلال استهداف موسكو إلى اجبارها على زج قوات اضافية وهذه استراتجية التصعيد المتدرج خبير: الغرب يسعى من خلال استهداف موسكو إلى اجبارها على زج قوات اضافية وهذه استراتجية التصعيد المتدرج

الدفاعات الروسية تحبط هجوما بالمسيرات على موسكو. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط:" إن استعمال المسيرات لاستهداف موسكو هو جزء من استراتيجية تعتمدها قوى الغرب بقيادة غربية وتنفيذ أوكراني ظاهري وهذه الاستراتيجية تندرج تحت عنوان التصعيد المتدرج وتريد القوى الغربية أن توسع من نطاقات استهدافها لموسكو حتى تفرض على روسيا أن تزج بقوات إضافي وأن تنزلق أكثر في المواجهة"زيلينسكي يضع الخطط لاستهداف القرم ويؤكد أنه سيحررها من الاحتلال. وعن هذا الموضوع، أضاف حطيط، قائلا:"إن زج شبه جزيرة القرم في ميدان العمليات العسكرية له غاية أساسية وهو إظهار قدرات أوكرانيا والناتو وقدراتهم على القيام بالعمليات الهجومية وهو يأتي لسببين الأول للتغطية عن فشل سابق والكل بات يسلم بفشل الهجوم الأوكراني المضاد وهم بحاجة إلى القيام بعمل عسكري يغطي على تلك الهزيمة، والأمر الثاني يريد زيلينسكي الضغط على روسيا وحملها على تشتيت قواتها".روسيا وأفريقيا نحو استراتيجية جديدة وتعاون عسكري قريب يلوح بالأفق. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أيمن سمير:"أكبر دليل على أن روسيا لديها مقبولية كبيرة جدًا في مجال التعاون العسكري مع الدول الأفريقية هو التعاون الذي بدأ بين مصر وروسيا وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتوقيع على عدد كبير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات العسكرية، ونفس الأمر بالنسبة للجزائر، وأعتقد أن التعاون بين روسيا وأفريقيا سيصل إلى دول ربما لم يكن لديها تعاون من قبل مع روسيا والسبب أن الجميع بات يقارن بين النموذج الفرنسي الذي أثارالمشاكل هناك بينما دخول روسيا لأفريقيا الوسطى ساهم في تحقيق درجة عالية من الاستقرار هناك".عاشوراء قبل يوم عاشوراء استهداف بعبوة ناسفة لمرقد السيدة زينب في دمشق. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:"هذا الاستهداف والتفجير الذي حصل في أيام ذكرى دينية وذكرى عاشوراء تحمل رسالة ممن لا يريد من أتباع الحسين أن يحتفلوا بهذه الذكرى، وهذه رسالة خطيرة في محاولة لزرع فتنة بالبلاد، وقد تكون رسالة موجهة لحزب الله الذي ساهم بتحرير هذه المنطقة وهذا يدل على وجود خلل أمني حصل، وهذا الاستهداف يأتي أيضا في محاولة الإشارة إلى زعزعة الأمن في سوريا".أنقرة تعزز وجودها العسكري في الشمال الغربي من سوريا. وأضاف شعيب بهذا الصدد، قائلا:"التعزيزات التركية بالشمال السوري الغربي تحديدًا وبهذا الوقت تحمل رسائل عديدة وأولها أنه هناك خلافا بات واضحا بين حكومتي سوريا وأنقرة وبالتالي ردة الفعل التركية واضحة تجاه خيبة أمل سياسية"تدريبات عسكرية تايوانية تحاكي هجوما على أكبر مطار دولي. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني لشؤون عسكرية:"هذه التدريبات التايوانية بكل تأكيد مرتبطة بالمناورات العسكرية التي تجريها الصين مع روسيا وهي جاءت بدعم وتمويل وأمر أمريكي لتايوان في محاولة لاستفزاز الصين سياسيا وعسكريا، وكل ذلك لن يجدي نفعًا مع الصين لأنها تعتمد على السياسة الهادئة غير الانفعالية".

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