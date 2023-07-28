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بوتين: دعمنا أفريقيا لعقود في مواجهة نير الاستعمار
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/خبير-بريطاني-الغرب-قد-يفقد-رغبته-بمساعدة-أوكرانيا-بسبب-فشلها-في-الهجوم-المضاد-1079494880.html
خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أعلن المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن غياب النجاحات في الهجوم الأوكراني المضاد يفقد الغرب رغبته في مساعدة أوكرانيا، حيث سيجد الرئيس فلاديمير زيلينسكي نفسه... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:58+0000
2023-07-28T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني شون بيل خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أن أوكرانيا تتلقى في الوقت الراهن دعما هائلا من الغرب، بما فيها أسلحة، وتدريب، وأموال، ومن المستحيل تخيل ظروف أفضل لهجوم مضاد.وأضاف بيل بالقول: "ومع ذلك، إذا فشلت أوكرانيا مع كل هذا الدعم في تحقيق النجاح بحلول نهاية الصيف، فمن المحتمل أن يهتز إيمان الغرب بأوكرانيا بشكل كبير.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-لن-يتمكن-زيلينسكي-من-إعادة-أوكرانيا-إلى-حدود-عام-1991-1079482756.html
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العالم
العالم

خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد

07:58 GMT 28.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن غياب النجاحات في الهجوم الأوكراني المضاد يفقد الغرب رغبته في مساعدة أوكرانيا، حيث سيجد الرئيس فلاديمير زيلينسكي نفسه في موقف صعب للغاية.
وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني شون بيل خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أن أوكرانيا تتلقى في الوقت الراهن دعما هائلا من الغرب، بما فيها أسلحة، وتدريب، وأموال، ومن المستحيل تخيل ظروف أفضل لهجوم مضاد.
وأضاف بيل بالقول: "ومع ذلك، إذا فشلت أوكرانيا مع كل هذا الدعم في تحقيق النجاح بحلول نهاية الصيف، فمن المحتمل أن يهتز إيمان الغرب بأوكرانيا بشكل كبير.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: لن يتمكن زيلينسكي من إعادة أوكرانيا إلى حدود عام 1991
أمس, 16:43 GMT
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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