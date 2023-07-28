https://sputnikarabic.ae/20230728/خبير-بريطاني-الغرب-قد-يفقد-رغبته-بمساعدة-أوكرانيا-بسبب-فشلها-في-الهجوم-المضاد-1079494880.html

خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد

خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد

أعلن المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، أن غياب النجاحات في الهجوم الأوكراني المضاد يفقد الغرب رغبته في مساعدة أوكرانيا، حيث سيجد الرئيس فلاديمير زيلينسكي نفسه... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T07:58+0000

2023-07-28T07:58+0000

2023-07-28T07:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات المحلل العسكري البريطاني شون بيل خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أن أوكرانيا تتلقى في الوقت الراهن دعما هائلا من الغرب، بما فيها أسلحة، وتدريب، وأموال، ومن المستحيل تخيل ظروف أفضل لهجوم مضاد.وأضاف بيل بالقول: "ومع ذلك، إذا فشلت أوكرانيا مع كل هذا الدعم في تحقيق النجاح بحلول نهاية الصيف، فمن المحتمل أن يهتز إيمان الغرب بأوكرانيا بشكل كبير.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة، وتتعرض لخسائر فادحة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن "نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-لن-يتمكن-زيلينسكي-من-إعادة-أوكرانيا-إلى-حدود-عام-1991-1079482756.html

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