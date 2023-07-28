https://sputnikarabic.ae/20230728/رئيس-الاتحاد-الأفريقي-بوتين-مستعد-للحوار-بشأن-أوكرانيا-ونحتاج-لإقناع-الجانب-الآخر-1079520147.html

رئيس الاتحاد الأفريقي: بوتين مستعد للحوار بشأن أوكرانيا ونحتاج لإقناع الجانب الآخر

رئيس الاتحاد الأفريقي: بوتين مستعد للحوار بشأن أوكرانيا ونحتاج لإقناع الجانب الآخر

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للحوار بشأن أوكرانيا، ولكننا نحتاج لإقناع الجانب الآخر. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T17:21+0000

2023-07-28T17:21+0000

2023-07-28T17:21+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال عثماني، خلال البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية: "الرئيس بوتين أظهر لنا أنه مستعد للدخول في حوار وإيجاد حل، والآن نحن بحاجة إلى إقناع الجانب الآخر. آمل أن ننجح".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة الروسية الأفريقية، إنه سيناقش مساء يوم 28 يوليو/ تموز، الوضع حول أوكرانيا مع زعماء الدول الأفريقية.وقال بوتين: "الليلة سوف نناقش مع الدول الأفريقية المهتمة الوضع حول أوكرانيا، ويجري إنشاء عدد من الاتصالات الثنائية مع القادة الأفارقة".وأشار بوتين إلى أنه مقتنع بأن الأحداث الرئيسية للبرنامج الرسمي للقمة الروسية الأفريقية الثانية، عُقدت في جو بنّاء وودي وبشكل مثمر للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-القادة-الأفارقة-عبروا-عن-رغبتهم-السياسية-في-التعاون-مع-روسيا-1079519186.html

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