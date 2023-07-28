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بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-أفريقيا"
https://sputnikarabic.ae/20230728/روساتوم-مستعدة-لإنشاء-أسطول-للطاقة-النووية-لتزويد-أفريقيا-بالكهرباء-1079519672.html
"روساتوم" مستعدة لإنشاء أسطول للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء
"روساتوم" مستعدة لإنشاء أسطول للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء
صرح رئيس مؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، للصحفيين أن روساتوم تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T16:45+0000
2023-07-28T16:45+0000
روسيا
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
العالم
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قال ليخاتشوف، على هامش منتدى روسيا - أفريقيا، إن "الدول الأفريقية مهتمة للغاية بمشروعات محطات الطاقة النووية الروسية العائمة. روساتوم تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء".وأضاف: "إلى جانب الإمداد المباشر، وإنشاء محطة طاقة نووية عائمة لصالح الحكومة، اقترحنا تعديلًا آخر لهذا المشروع".وأشار أن "إنشاء أسطول للطاقة النووية لبيع الكهرباء للمستهلك من محطة الطاقة النووية".وتابع ليخاتشوف: "هذا يقلل من جميع تكاليف الدولة لبناء البنية التحتية النووية".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230727/روسيا-بوابة-أفريقيا-إلى-الطاقة-الذرية-السلمية-لهذه-الأسباب-1079469485.html
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روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم
روسيا, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم

"روساتوم" مستعدة لإنشاء أسطول للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء

16:45 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالقاعة المركزية لمحطة الطاقة النووية "كولسكايا" في منطقة مورمانسك الروسية
القاعة المركزية لمحطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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صرح رئيس مؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، للصحفيين أن روساتوم تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء.
قال ليخاتشوف، على هامش منتدى روسيا - أفريقيا، إن "الدول الأفريقية مهتمة للغاية بمشروعات محطات الطاقة النووية الروسية العائمة. روساتوم تقترح إنشاء محطة للطاقة النووية لتزويد أفريقيا بالكهرباء".
وأضاف: "إلى جانب الإمداد المباشر، وإنشاء محطة طاقة نووية عائمة لصالح الحكومة، اقترحنا تعديلًا آخر لهذا المشروع".
وأشار أن "إنشاء أسطول للطاقة النووية لبيع الكهرباء للمستهلك من محطة الطاقة النووية".
وتابع ليخاتشوف: "هذا يقلل من جميع تكاليف الدولة لبناء البنية التحتية النووية".
صوامع معدنية لتخزين الذرة في ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
روسيا بوابة أفريقيا إلى الطاقة الذرية السلمية لهذه الأسباب
أمس, 12:49 GMT
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
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