https://sputnikarabic.ae/20230728/روسيا-تؤكد-استعدادها-لتقديم-إمدادات-حيوية-إلى-الدول-الأفريقية-1079513415.html
روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية
روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو الدائم والمستمر للوفاء بمسؤولية بجميع التزاماتها الدولية في مجال الإمدادات الحيوية للدول الأفريقية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:42+0000
2023-07-28T13:42+0000
2023-07-28T13:42+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقد اجتماعًا، يوم أمس الخميس، مع 31 وزير خارجية من الدول الأفريقية، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني".وتابع البيان: "تم التأكيد من جديد على الاستعداد الدائم للوفاء بمسؤولية وضمير بجميع الالتزامات الدولية لروسيا، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى البلدان الأفريقية، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك على أساس مجاني، لتصحيح الوضع الإنساني".وأفادت الوزارة بأن الطرفين ناقشا أيضًا المسائل المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة وضمان تمثيل لائق لأفريقيا في مجلس الأمن.انطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مالي-تعتزم-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الدفاع-والأمن--1079513016.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو الدائم والمستمر للوفاء بمسؤولية بجميع التزاماتها الدولية في مجال الإمدادات الحيوية للدول الأفريقية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقد اجتماعًا، يوم أمس الخميس، مع 31 وزير خارجية من الدول الأفريقية، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني".
وتابع البيان: "تم التأكيد من جديد على الاستعداد الدائم للوفاء بمسؤولية وضمير بجميع الالتزامات الدولية لروسيا، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى البلدان الأفريقية، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك على أساس مجاني، لتصحيح الوضع الإنساني".
وأفادت الوزارة بأن الطرفين ناقشا أيضًا المسائل المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة وضمان تمثيل لائق لأفريقيا في مجلس الأمن.
انطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.