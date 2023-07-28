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روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية
روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو الدائم والمستمر للوفاء بمسؤولية بجميع التزاماتها الدولية في مجال الإمدادات الحيوية للدول الأفريقية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:42+0000
2023-07-28T13:42+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقد اجتماعًا، يوم أمس الخميس، مع 31 وزير خارجية من الدول الأفريقية، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني".وتابع البيان: "تم التأكيد من جديد على الاستعداد الدائم للوفاء بمسؤولية وضمير بجميع الالتزامات الدولية لروسيا، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى البلدان الأفريقية، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك على أساس مجاني، لتصحيح الوضع الإنساني".وأفادت الوزارة بأن الطرفين ناقشا أيضًا المسائل المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة وضمان تمثيل لائق لأفريقيا في مجلس الأمن.انطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مالي-تعتزم-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الدفاع-والأمن--1079513016.html
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روسيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
روسيا, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

روسيا تؤكد استعدادها لتقديم إمدادات حيوية إلى الدول الأفريقية

13:42 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استعداد موسكو الدائم والمستمر للوفاء بمسؤولية بجميع التزاماتها الدولية في مجال الإمدادات الحيوية للدول الأفريقية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وزير الخارجية سيرغي لافروف، عقد اجتماعًا، يوم أمس الخميس، مع 31 وزير خارجية من الدول الأفريقية، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني".
وتابع البيان: "تم التأكيد من جديد على الاستعداد الدائم للوفاء بمسؤولية وضمير بجميع الالتزامات الدولية لروسيا، فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة وموارد الطاقة وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى البلدان الأفريقية، وتقديم الدعم لها، بما في ذلك على أساس مجاني، لتصحيح الوضع الإنساني".
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
مالي تعتزم تطوير التعاون مع روسيا في مجال الدفاع والأمن
13:29 GMT
وأفادت الوزارة بأن الطرفين ناقشا أيضًا المسائل المتعلقة بإصلاح الأمم المتحدة وضمان تمثيل لائق لأفريقيا في مجلس الأمن.
انطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى.
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