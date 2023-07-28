عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/صائد-القناصين-روسيا-تكشف-عن-طائرة-مسيرة-للمهام-المستحيلة-1079512383.html
"صائد القناصين"... روسيا تكشف عن طائرة مسيرة للمهام "المستحيلة"
"صائد القناصين"... روسيا تكشف عن طائرة مسيرة للمهام "المستحيلة"
كشفت روسيا عن تصميم الطائرة "ميكرو درون" من طراز "فيكتور إكس-120" متعددة المراوح، وهدفها الرئيسي هو ضرب هدف بشري معاد ومحدد. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:34+0000
2023-07-28T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102990/42/1029904236_0:13:3065:1737_1920x0_80_0_0_515e931411f8a9646711aa7b6ad2b059.jpg
قال مكتب تصميم هياكل الطائرات دون طيار إن وزن الطائرة دون حمولة 38 غرامًا فقط، وهي من نوع "كاميكازي" تستخدم لمرة واحدة مصممة لتدمير أفراد العدو، ومن المخطط أن يتم تسليحها برصاصة من عيار "5.45 * 39" مم تزن 10.2 غرام أو "9*19"مم من ذخيرة لوغر تزن 7.45 غرام.وأشار مكتب التصميم إلى أن الطائرة مزودة برصاصة حية ستكون قادرة على أداء مهام لا يمكن الوصول إليها من قبل مطلق النار العادي وحتى قناص محترف (لاختراق ملجأ واستهداف قناص مختبئ فيه). ومن أجل إجراء لقطات منتظمة يجب أن يكون المقاتل في منطقة مفتوحة، إلا أنه يمكن إطلاق الطائرة وحتى من داخل الأقبية.ويبلغ أقصى زمن طيران للطائرة ست دقائق، والمدى يصل إلى كيلومترين، وتبلغ تكلفة الإصدار الأساسي، دون الحمولة، 75-80 ألف روبل.في المستقبل، من المقرر استخدام هذه الطائرات دون طيار في أسراب، ولكن حتى الآن يعوق ذلك عدم وجود وحدة تحكم طيران محلية بالشكل المطلوب، بحسب مقالة نُشرت على موقع روسكيه أروجيه.وفي يونيو/ حزيران الماضي، استولت القوات الخاصة الروسية على طائرة " ميكرو درون" نرويجية من طراز "بلاك هورنت" جنبًا إلى جنب مع نظام تحكم ومعدات إضافية على حدود منطقة بيلغورود، لها خصائص مماثلة.
https://sputnikarabic.ae/20230728/باتت-الأسرار-في-جعبة-روسيا-خبراء-يكشفون-مزايا-الأسلحة-الغربية-المصادرة-في-أوكرانيا--1079506340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102990/42/1029904236_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_c381c829fd47257954684187d37471b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

"صائد القناصين"... روسيا تكشف عن طائرة مسيرة للمهام "المستحيلة"

13:34 GMT 28.07.2023
© AP Photo / Max Blackقناص أوكراني
قناص أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Max Black
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت روسيا عن تصميم الطائرة "ميكرو درون" من طراز "فيكتور إكس-120" متعددة المراوح، وهدفها الرئيسي هو ضرب هدف بشري معاد ومحدد.
قال مكتب تصميم هياكل الطائرات دون طيار إن وزن الطائرة دون حمولة 38 غرامًا فقط، وهي من نوع "كاميكازي" تستخدم لمرة واحدة مصممة لتدمير أفراد العدو، ومن المخطط أن يتم تسليحها برصاصة من عيار "5.45 * 39" مم تزن 10.2 غرام أو "9*19"مم من ذخيرة لوغر تزن 7.45 غرام.
وأشار مكتب التصميم إلى أن الطائرة مزودة برصاصة حية ستكون قادرة على أداء مهام لا يمكن الوصول إليها من قبل مطلق النار العادي وحتى قناص محترف (لاختراق ملجأ واستهداف قناص مختبئ فيه).
ومن أجل إجراء لقطات منتظمة يجب أن يكون المقاتل في منطقة مفتوحة، إلا أنه يمكن إطلاق الطائرة وحتى من داخل الأقبية.
ويبلغ أقصى زمن طيران للطائرة ست دقائق، والمدى يصل إلى كيلومترين، وتبلغ تكلفة الإصدار الأساسي، دون الحمولة، 75-80 ألف روبل.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
باتت الأسرار في جعبة روسيا.. خبراء يكشفون مزايا الأسلحة الغربية المصادرة في أوكرانيا
11:59 GMT
في المستقبل، من المقرر استخدام هذه الطائرات دون طيار في أسراب، ولكن حتى الآن يعوق ذلك عدم وجود وحدة تحكم طيران محلية بالشكل المطلوب، بحسب مقالة نُشرت على موقع روسكيه أروجيه.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، استولت القوات الخاصة الروسية على طائرة " ميكرو درون" نرويجية من طراز "بلاك هورنت" جنبًا إلى جنب مع نظام تحكم ومعدات إضافية على حدود منطقة بيلغورود، لها خصائص مماثلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала