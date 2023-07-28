https://sputnikarabic.ae/20230728/صائد-القناصين-روسيا-تكشف-عن-طائرة-مسيرة-للمهام-المستحيلة-1079512383.html

"صائد القناصين"... روسيا تكشف عن طائرة مسيرة للمهام "المستحيلة"

"صائد القناصين"... روسيا تكشف عن طائرة مسيرة للمهام "المستحيلة"

كشفت روسيا عن تصميم الطائرة "ميكرو درون" من طراز "فيكتور إكس-120" متعددة المراوح، وهدفها الرئيسي هو ضرب هدف بشري معاد ومحدد. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T13:34+0000

2023-07-28T13:34+0000

2023-07-28T13:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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قال مكتب تصميم هياكل الطائرات دون طيار إن وزن الطائرة دون حمولة 38 غرامًا فقط، وهي من نوع "كاميكازي" تستخدم لمرة واحدة مصممة لتدمير أفراد العدو، ومن المخطط أن يتم تسليحها برصاصة من عيار "5.45 * 39" مم تزن 10.2 غرام أو "9*19"مم من ذخيرة لوغر تزن 7.45 غرام.وأشار مكتب التصميم إلى أن الطائرة مزودة برصاصة حية ستكون قادرة على أداء مهام لا يمكن الوصول إليها من قبل مطلق النار العادي وحتى قناص محترف (لاختراق ملجأ واستهداف قناص مختبئ فيه). ومن أجل إجراء لقطات منتظمة يجب أن يكون المقاتل في منطقة مفتوحة، إلا أنه يمكن إطلاق الطائرة وحتى من داخل الأقبية.ويبلغ أقصى زمن طيران للطائرة ست دقائق، والمدى يصل إلى كيلومترين، وتبلغ تكلفة الإصدار الأساسي، دون الحمولة، 75-80 ألف روبل.في المستقبل، من المقرر استخدام هذه الطائرات دون طيار في أسراب، ولكن حتى الآن يعوق ذلك عدم وجود وحدة تحكم طيران محلية بالشكل المطلوب، بحسب مقالة نُشرت على موقع روسكيه أروجيه.وفي يونيو/ حزيران الماضي، استولت القوات الخاصة الروسية على طائرة " ميكرو درون" نرويجية من طراز "بلاك هورنت" جنبًا إلى جنب مع نظام تحكم ومعدات إضافية على حدود منطقة بيلغورود، لها خصائص مماثلة.

https://sputnikarabic.ae/20230728/باتت-الأسرار-في-جعبة-روسيا-خبراء-يكشفون-مزايا-الأسلحة-الغربية-المصادرة-في-أوكرانيا--1079506340.html

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