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ضابط استخبارات أمريكي: الجيش الروسي يوجه "ضربة مدمرة" لأهداف أوكرانية
ضابط استخبارات أمريكي: الجيش الروسي يوجه "ضربة مدمرة" لأهداف أوكرانية
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقوات المسلحة الأوكرانية، ما قلل بشكل كبير من عدد مدافع الهاوتزر... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T15:26+0000
2023-07-28T15:26+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة: "يتم إسقاط وتدمير "هيمارس"، ولكن بعضها لا يزال مع القوات المسلحة الأوكرانية، وقد حقق الروس نجاحًا كبيرًا في القضاء على مدافع "M-777". تم توجيه ضربة مدمرة لهم، ما قلل من عدد هذه المدافع".وفي وقت سابق، قال خبير عسكري أمريكي إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تمكنت من إسقاط وقمع صورايخ أسطورة واشنطن "هيمارس" التي منحتها لكييف، من خلال تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصواريخ.وتابع أنه سيحدث الشيء نفسه مع أنظمة "أتاكمز" العالية الدقة والبعيدة المدى، لأنها تعمل على مبدأ "هيمارس" نفسه.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-توثق-ابتلاع-الخط-الدفاعي-الروسي-للدبابات-الأوكرانية-فيديو-1079514390.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي: الجيش الروسي يوجه "ضربة مدمرة" لأهداف أوكرانية

15:26 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقوات المسلحة الأوكرانية، ما قلل بشكل كبير من عدد مدافع الهاوتزر "M-777" لدى الأوكرانيين.
وقال ريتر في مقابلة: "يتم إسقاط وتدمير "هيمارس"، ولكن بعضها لا يزال مع القوات المسلحة الأوكرانية، وقد حقق الروس نجاحًا كبيرًا في القضاء على مدافع "M-777". تم توجيه ضربة مدمرة لهم، ما قلل من عدد هذه المدافع".
وفي وقت سابق، قال خبير عسكري أمريكي إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية تمكنت من إسقاط وقمع صورايخ أسطورة واشنطن "هيمارس" التي منحتها لكييف، من خلال تشويش إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للصواريخ.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديو
14:03 GMT
وتابع أنه سيحدث الشيء نفسه مع أنظمة "أتاكمز" العالية الدقة والبعيدة المدى، لأنها تعمل على مبدأ "هيمارس" نفسه.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
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