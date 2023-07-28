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https://sputnikarabic.ae/20230728/ضابط-يفاجأ-بعد-توقيفه-سيارة-مسرعة-يقودها-نائب-قائد-الشرطة-فيديو-1079512172.html
ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو
ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو
فوجئ ضابط دورية في مقاطعة هنري في ولاية جورجيا عندما أوقف سيارة دودج تشارجر تتحرك بسرعة 96 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 35 ميلاً في الساعة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
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افترب الضابط من السيارة وتعرف على الفور على نائب رئيس شرطة المقاطعة وهو مايكل ياربرو.ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو

13:15 GMT 28.07.2023
© Fotolia / mario beauregardالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Fotolia / mario beauregard
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فوجئ ضابط دورية في مقاطعة هنري في ولاية جورجيا عندما أوقف سيارة دودج تشارجر تتحرك بسرعة 96 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 35 ميلاً في الساعة.
افترب الضابط من السيارة وتعرف على الفور على نائب رئيس شرطة المقاطعة وهو مايكل ياربرو.
ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة.
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