https://sputnikarabic.ae/20230728/ضابط-يفاجأ-بعد-توقيفه-سيارة-مسرعة-يقودها-نائب-قائد-الشرطة-فيديو-1079512172.html
ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو
ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو
فوجئ ضابط دورية في مقاطعة هنري في ولاية جورجيا عندما أوقف سيارة دودج تشارجر تتحرك بسرعة 96 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 35 ميلاً في الساعة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:15+0000
2023-07-28T13:15+0000
2023-07-28T13:15+0000
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افترب الضابط من السيارة وتعرف على الفور على نائب رئيس شرطة المقاطعة وهو مايكل ياربرو.ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ضابط يفاجأ بعد توقيفه سيارة مسرعة يقودها نائب قائد الشرطة... فيديو
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فوجئ ضابط دورية في مقاطعة هنري في ولاية جورجيا عندما أوقف سيارة دودج تشارجر تتحرك بسرعة 96 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 35 ميلاً في الساعة.
افترب الضابط من السيارة وتعرف على الفور على نائب رئيس شرطة المقاطعة وهو مايكل ياربرو.
ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة.