https://sputnikarabic.ae/20230728/طائرات-مكافحة-الحرائق-البرمائية-بي-200-تشي-إس-1079495833.html
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية "بي-200 تشي إس"
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية "بي-200 تشي إس"
تناقلت وسائل إعلام جزائرية في الآونة الأخيرة أن إحدى الطائرات البرمائية من طراز بيرييف "بي-200"، التي طلبتها الجزائر العاصمة بعد حرائق الغابات الكبرى في عام... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:49+0000
2023-07-28T08:49+0000
2023-07-28T08:49+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079495606_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f791bc2768a737c23d6e508d086670d8.png
كما ذكرت وسائل الإعلام سابقًا أن الجيش الجزائري اشترى أربع طائرات إطفاء برمائية روسية من طراز بيرييف "بي-200" المشهورة بالطيران من البحر، والتي يطلق عليها اسم "النسر الواقع".وتمتلك الطائرة "بي إي 200" نظام ملاحة متطور وأجهزة اتصالات تمكنها من تحديد مسارها بدقة خلال وجودها في الجو أيا كانت الظروف الجوية أو التوقيت الذي تعمل فيه على مدار الساعة.ومن ميزات طائرة "بي–200" الروسية أنها تشارك في مهام متنوعة تشمل الدورية البحرية لتأمين المياه الاقتصادية للدولة، وعمليات البحث والإنقاذ عن (الأفراد – السفن – الغواصات)، ومهام المراقبة البيئية، ودعم مهام النقل للشحنات والأفراد، ومهام إطفاء الحرائق، ومهام القوات الخاصة وإجلاء الجرحى في وقت الكوارث. كما يمكن تزويد الطائرة البرمائية بتجهيزات مختلفة بفضل تصميمها المتنوع، الذي يمكنها من توفير حلول للمهام العسكرية والمدنية المختلفة.قامت طائرة "بي - 200" بأول رحلة تجريبية عام 1998. تعد المهمة الأساسية للطائرة هي نقل كميات هائلة من المياه ونشرها فوق حرائق الغابات في وقت قياسي مقارنة بوسائل الإطفاء التقليدية الأخرى.يُذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية أفادت في أغسطس/ آب عام 2021 بأنها بدأت محادثات مع مركز "بيرييف" الروسي المتخصص في بناء طائرات مكافحة الحريق من طراز "بي – 200". وتعتبر الجزائر أول دولة عربية تحصل على طائرة بيرييف"بي-200".تعرّف على أهم الخصائص الفنية لطائرات مكافحة الحرائق البرمائية بيرييف "بي-200 تشي إس"، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079495606_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00659355137c4baf6aa5dbb25a6cafe4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, روسيا, أخبار روسيا اليوم
انفوجرافيك, инфографика, روسيا, أخبار روسيا اليوم
طائرات مكافحة الحرائق البرمائية "بي-200 تشي إس"
تابعنا عبر
تناقلت وسائل إعلام جزائرية في الآونة الأخيرة أن إحدى الطائرات البرمائية من طراز بيرييف "بي-200"، التي طلبتها الجزائر العاصمة بعد حرائق الغابات الكبرى في عام 2021، يتم اختبارها في روسيا.
كما ذكرت وسائل الإعلام سابقًا أن الجيش الجزائري اشترى أربع طائرات إطفاء برمائية روسية من طراز بيرييف "بي-200" المشهورة بالطيران من البحر، والتي يطلق عليها اسم "النسر الواقع".
وتمتلك الطائرة "بي إي 200" نظام ملاحة متطور وأجهزة اتصالات تمكنها من تحديد مسارها بدقة خلال وجودها في الجو أيا كانت الظروف الجوية أو التوقيت الذي تعمل فيه على مدار الساعة.
ومن ميزات طائرة "بي–200" الروسية أنها تشارك في مهام متنوعة تشمل الدورية البحرية لتأمين المياه الاقتصادية للدولة، وعمليات البحث والإنقاذ عن (الأفراد – السفن – الغواصات)، ومهام المراقبة البيئية، ودعم مهام النقل للشحنات والأفراد، ومهام إطفاء الحرائق، ومهام القوات الخاصة وإجلاء الجرحى في وقت الكوارث. كما يمكن تزويد الطائرة البرمائية بتجهيزات مختلفة بفضل تصميمها المتنوع، الذي يمكنها من توفير حلول للمهام العسكرية والمدنية المختلفة.
قامت طائرة "بي - 200" بأول رحلة تجريبية عام 1998. تعد المهمة الأساسية للطائرة هي نقل كميات هائلة من المياه ونشرها فوق حرائق الغابات في وقت قياسي مقارنة بوسائل الإطفاء التقليدية الأخرى.
يُذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية أفادت في أغسطس/ آب عام 2021 بأنها بدأت محادثات مع مركز "بيرييف" الروسي المتخصص في بناء طائرات مكافحة الحريق من طراز "بي – 200"
. وتعتبر الجزائر أول دولة عربية تحصل على طائرة بيرييف"بي-200"
.
تعرّف على أهم الخصائص الفنية لطائرات مكافحة الحرائق البرمائية بيرييف "بي-200 تشي إس"، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".