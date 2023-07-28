https://sputnikarabic.ae/20230728/علماء-روس-يحولون-القطب-الشمالي-إلى-أرض-زراعية-ومخزن-للحبوب-1079500532.html
علماء روس يحولون القطب الشمالي إلى أرض زراعية و"مخزن للحبوب"
علماء روس يحولون القطب الشمالي إلى أرض زراعية و"مخزن للحبوب"
كشفت دراسة أعدها علماء روس عن القدرات الزراعية في مناطق القطب الشمالي، حيث بينت النتائج أن تكنولوجيا الزراعية تساهم بإنجاح عملية زرع بعض الفواكه والخضروات... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T09:31+0000
2023-07-28T09:31+0000
2023-07-28T09:31+0000
روسيا
علوم
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وقام العلماء من جامعة الأبحاث "تيميرازيفسكايا" بإجراء دراسات وتجارب على مشروع "التقنيات الزراعية الجديدة لمنطقة القطب الشمالي"، بهدف زراعة الخضروات والأعشاب في ظروف مناخية صعبة، حيث تم إنشاء مزارع المدينة الذكية مزودة بتدفئة وأجهزة استشعار للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة.وبحسب العلماء فإن الأنظمة المعيارية الموضوعة في المزارع سوف تساعد كثيرا على الوصول إلى النتائج المرجوة والتي من خلالها سيتم تحديد ماهية المشروع وفائدته، وفي حال نجاحه يمكن للمزروعات أن تصبح متاحة في أماكن لم تكن مقبولة لها من قبل، مثل مناطق القطب الشمالي والأنفاق والغواصات وحتى داخل الغرف المغلقة.ولفت العلماء إلى أن نجاح المشروع سيساهم بتزويد السكان المحليين بالخضروات الطازجة والتوت والأعشاب على مدار السنة ويجعل المزروعات أرخص بكثير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
علماء روس يحولون القطب الشمالي إلى أرض زراعية و"مخزن للحبوب"
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كشفت دراسة أعدها علماء روس عن القدرات الزراعية في مناطق القطب الشمالي، حيث بينت النتائج أن تكنولوجيا الزراعية تساهم بإنجاح عملية زرع بعض الفواكه والخضروات والأعشاب.
وقام العلماء من جامعة الأبحاث "تيميرازيفسكايا" بإجراء دراسات وتجارب على مشروع "التقنيات الزراعية الجديدة لمنطقة القطب الشمالي"، بهدف زراعة الخضروات والأعشاب في ظروف مناخية صعبة، حيث تم إنشاء مزارع المدينة الذكية مزودة بتدفئة وأجهزة استشعار للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة.
وبحسب العلماء فإن الأنظمة المعيارية الموضوعة في المزارع سوف تساعد كثيرا على الوصول إلى النتائج المرجوة والتي من خلالها سيتم تحديد ماهية المشروع وفائدته، وفي حال نجاحه يمكن للمزروعات أن تصبح متاحة في أماكن لم تكن مقبولة لها من قبل، مثل مناطق القطب الشمالي والأنفاق والغواصات وحتى داخل الغرف المغلقة.
ولفت العلماء إلى أن نجاح المشروع سيساهم بتزويد السكان المحليين بالخضروات الطازجة والتوت والأعشاب على مدار السنة ويجعل المزروعات أرخص بكثير.