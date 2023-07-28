https://sputnikarabic.ae/20230728/علماء-يكتشفون-مذنبا-يمكن-رؤيته-لمرة-واحدة-في-العمر-على-شكل-حدوة-حصان-صور-وفيديو-1079498140.html

علماء يكتشفون مذنبا يمكن رؤيته "لمرة واحدة في العمر" على شكل حدوة حصان... صور وفيديو

علماء يكتشفون مذنبا يمكن رؤيته "لمرة واحدة في العمر" على شكل حدوة حصان... صور وفيديو

اكتشف علماء الفلك مذنبًا، يحدث مرة واحدة في العمر، على شكل مركبة الفضاء الخيالية "ميلينيوم فالكون"، وقد يتمكن الفلكيون قريبًا من رؤيته بأنفسهم دون تلسكوب. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T09:15+0000

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سطع المذنب فجأة، في 20 يوليو/ تموز، عندما تطايرت أعمدة من الحطام والجليد في الفضاء، ما أعطاه ذلك شكل حدوة حصان، إذ شبهه العلماء بسفينة الفضاء من فيلم "حرب النجوم".قال ريتشارد مايلز، من الجمعية الفلكية البريطانية: "إنه حدث نادر جدًا أن ترى مذنبًا بجوار شمس مكسوفة". وفي حين أنه قد يكون من الممكن رؤية المذنب بالعين المجردة، لكن ينصح مايلز باستخدام تيليسكوب.وقال مايلز إن هذا الاكتشاف يساعد في دعم نظرية مفادها أن المذنبات لم تجلب الماء إلى الأرض فحسب، بل ساعدت أيضًا في نشر جراثيم الحياة على كوكبنا.تم اكتشاف انفجار المذنب، في 20 يوليو، من قبل، إيليك تاماس، من مرصد "هارسونا"، في المجر، ومن المحتمل أن المذنب قد دفق 10 مليارات كيلوغرام من الغبار والجليد إلى الفضاء، وفقًا لما ذكرته، كاري هولت، من جامعة "ماريلاند"، في حديثها إلى "ساينتيفيك أميريكان"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.بينما سيتعين على معظم الناس الانتظار حتى العام المقبل لرؤية المذنب، يمكن أن يكون لدى علماء الفلك الهواة فرصة لرؤيته الآن باستخدام تلسكوب بحجم ست بوصات، ولكن في وقت قريب من الكسوف في أبريل/نيسان المقبل.

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