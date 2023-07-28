عربي
كيم جونغ أون ووزير الدفاع الروسي يشهدان عرضا عسكريا يظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية
https://sputnikarabic.ae/20230728/عمدة-موسكو-يعلن-إحباط-محاولة-هجوم-بطائرة-مسيرة-أسقطتها-القوات-الروسية-دون-وقوع-أضرار-أو-إصابات-1079489780.html
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T01:18+0000
2023-07-28T01:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/04/1046451096_0:114:2177:1338_1920x0_80_0_0_46e76673162223ee1ff7f2ae512d78aa.jpg
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/خبير-استهداف-موسكو-بالمسيرات-عملية-نفسية-لرفع-معنويات-الشعب-الأوكراني-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1079350040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/04/1046451096_120:0:2055:1451_1920x0_80_0_0_87a59d71eb4dc5d33f57d586809629d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات

01:18 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 28.07.2023)
© Sputnik . Alexander Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورسيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020
سيارة إسعاف تنقل المعارض الروسي ألكسي نافالني من مشفى في أومسك الروسية إلى برلين في ألمانيا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Alexander Kryajev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل الهجوم المضاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
راديو
خبير: استهداف موسكو بالمسيرات عملية نفسية لرفع معنويات الشعب الأوكراني بعد فشل "الهجوم المضاد"
24 يوليو, 12:11 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала