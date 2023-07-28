https://sputnikarabic.ae/20230728/عمدة-موسكو-يعلن-إحباط-محاولة-هجوم-بطائرة-مسيرة-أسقطتها-القوات-الروسية-دون-وقوع-أضرار-أو-إصابات-1079489780.html
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T01:18+0000
2023-07-28T01:18+0000
2023-07-28T01:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/04/1046451096_0:114:2177:1338_1920x0_80_0_0_46e76673162223ee1ff7f2ae512d78aa.jpg
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/خبير-استهداف-موسكو-بالمسيرات-عملية-نفسية-لرفع-معنويات-الشعب-الأوكراني-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1079350040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/04/1046451096_120:0:2055:1451_1920x0_80_0_0_87a59d71eb4dc5d33f57d586809629d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إحباط محاولة هجوم بطائرة مسيرة في موسكو دون أضرار أو إصابات
01:18 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وأكد سوبيانين، عبر قناته بموقع تلغرام، أنه لم يحدث أي دمار أو إصاباتـ وقال: "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.