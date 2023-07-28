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https://sputnikarabic.ae/20230728/فرنسا-الانقلاب-في-النيجر-لم-يكتمل-وإيجاد-مخرج-لا-يزال-ممكنا-1079490832.html
فرنسا: الانقلاب في النيجر "لم يكتمل" وإيجاد مخرج لا يزال ممكنا
فرنسا: الانقلاب في النيجر "لم يكتمل" وإيجاد مخرج لا يزال ممكنا
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الجمعة، أن الانقلاب في النيجر لم يكتمل بعد وعبرت عن أملها في أن يستجيب المخططون الذين احتجزوا الرئيس للدعوات... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T03:48+0000
2023-07-28T03:48+0000
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وقالت كولونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: "إذا سمعتني أتحدث عن محاولة انقلاب، فهذا لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، لا يزال هناك طريق للخروج إذا استمع المسؤولون إلى المجتمع الدولي".وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن جيش النيجر في بيان "دعم إعلان مجموعة من العسكريين الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للرئيس وأسرته، وتجنب المواجهة الدامية بين القوات المختلفة والحفاظ على تماسك الجيش".وحذر الجيش من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير 2010.وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/لافروف-يدعو-إلى-استعادة-النظام-الدستوري-في-النيجر-1079487332.html
https://sputnikarabic.ae/20230727/أحد-آخر-مؤيدي-الغرب-في-أفريقيا-من-هو-رئيس-النيجر-الذي-أطاح-به-جنود-قصره؟-1079440573.html
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أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا: الانقلاب في النيجر "لم يكتمل" وإيجاد مخرج لا يزال ممكنا

03:48 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFPالعقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFP
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الجمعة، أن الانقلاب في النيجر لم يكتمل بعد وعبرت عن أملها في أن يستجيب المخططون الذين احتجزوا الرئيس للدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
وقالت كولونا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: "إذا سمعتني أتحدث عن محاولة انقلاب، فهذا لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، لا يزال هناك طريق للخروج إذا استمع المسؤولون إلى المجتمع الدولي".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
لافروف يدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر
أمس, 19:37 GMT
وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن جيش النيجر في بيان "دعم إعلان مجموعة من العسكريين الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للرئيس وأسرته، وتجنب المواجهة الدامية بين القوات المختلفة والحفاظ على تماسك الجيش".
وحذر الجيش من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
رئيس النيجر، محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
أحد آخر مؤيدي الغرب في أفريقيا… من هو رئيس النيجر الذي أطاح به جنود قصره؟
أمس, 04:49 GMT
وتعد هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل من أفقر دول العالم، وتاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، آخرها ذاك الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، في فبراير 2010.
وكانت آخر محاولة انقلاب، قبل يومين من حفل تنصيب الرئيس الحالي، محمد بازوم، في مارس/ آذار من العام 2021.
وفاز بازوم (63 عاما)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
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