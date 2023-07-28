قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر عسكري أوكراني وتأسر من بداخله... فيديو
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية هجومية شنتها مجموعة من المظليين الروس في منطقة العملية الخاصة، تحت غطاء المدفعية، حيث استولت على مقر للجنود الأوكرانيين، بعد مقتل بعضهم وأسر الآخرين.
وبحسب الفيديو، نفذت القوات الروسية هجوما بغطاء من سلاح المدفعية الروسية وسيطرت على مقر عسكري أوكراني.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت المجموعة الهجومية المحمولة جوا هجوما، بعد أن تلقت دعما بنيران من قبل دبابة "بي إم دي -4 إم".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على بعض من جنود الجيش الأوكراني، وتم أسر الباقين.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.