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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-عسكري-أوكراني-وتأسر-من-بداخله-فيديو-1079500046.html
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر عسكري أوكراني وتأسر من بداخله... فيديو
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر عسكري أوكراني وتأسر من بداخله... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية هجومية شنتها مجموعة من المظليين الروس في منطقة العملية الخاصة، تحت غطاء المدفعية، حيث استولت على مقر للجنود... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T09:35+0000
2023-07-28T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وبحسب الفيديو، نفذت القوات الروسية هجوما بغطاء من سلاح المدفعية الروسية وسيطرت على مقر عسكري أوكراني.وقالت الدفاع الروسية: "شنت المجموعة الهجومية المحمولة جوا هجوما، بعد أن تلقت دعما بنيران من قبل دبابة "بي إم دي -4 إم".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على بعض من جنود الجيش الأوكراني، وتم أسر الباقين.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهتهأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر عسكري أوكراني وتأسر من بداخله... فيديو

09:35 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية هجومية شنتها مجموعة من المظليين الروس في منطقة العملية الخاصة، تحت غطاء المدفعية، حيث استولت على مقر للجنود الأوكرانيين، بعد مقتل بعضهم وأسر الآخرين.
وبحسب الفيديو، نفذت القوات الروسية هجوما بغطاء من سلاح المدفعية الروسية وسيطرت على مقر عسكري أوكراني.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت المجموعة الهجومية المحمولة جوا هجوما، بعد أن تلقت دعما بنيران من قبل دبابة "بي إم دي -4 إم".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على بعض من جنود الجيش الأوكراني، وتم أسر الباقين.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
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