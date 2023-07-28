https://sputnikarabic.ae/20230728/لحظة-إطلاق-جنود-إسرائيليين-النار-على-سيارة-فلسطينية-بدعوى-محاولة-تنفيذ-عملية-دهس-1079513199.html
جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس... فيديو
جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس... فيديو
أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، النار على سيارة فلسطينية عند دوار عينابوس في حوارة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولة قائدها تنفيذ عملية دهس. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:30+0000
2023-07-28T13:30+0000
2023-07-28T13:36+0000
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ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يظهر جنديين على الأقل وهما يطلقان النار من بنادق رشاشة على السيارة التي تمكنت من الفرار.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على "تويتر": "أحد المشتبه بهم الذي يقود سيارة اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، في دوار عينابوس".وأضاف: "ردت القوة التي كانت في الموقع بإطلاق النار على السيارة. وبدأ مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مطاردة السيارة وقبضوا على المشتبه به، الذي تم تسليمه لقوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيق (...) لا خسائر في صفوف قواتنا".وتشهد الضفة الغربية منذ شهور تزايد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تنفيذ الأولى عمليات اقتحام واسعة للقرى والمدن الفلسطينية تتخلها اعتقالات وعمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون من وقت إلى آخر بعمليات إطلاق نار ومحاولات لتنفيذ عمليات دهس وطعن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
جنود إسرائيليون يطلقون النار على سيارة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس... فيديو
13:30 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، النار على سيارة فلسطينية عند دوار عينابوس في حوارة، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولة قائدها تنفيذ عملية دهس.
ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مقطع فيديو يظهر جنديين على الأقل وهما يطلقان النار من بنادق رشاشة على السيارة التي تمكنت من الفرار.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان على "تويتر": "أحد المشتبه بهم الذي يقود سيارة اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، في دوار عينابوس".
وأضاف: "ردت القوة التي كانت في الموقع بإطلاق النار على السيارة. وبدأ مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مطاردة السيارة وقبضوا على المشتبه به، الذي تم تسليمه لقوات الأمن لإجراء مزيد من التحقيق (...) لا خسائر في صفوف قواتنا".
وتشهد الضفة الغربية
منذ شهور تزايد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تنفيذ الأولى عمليات اقتحام واسعة للقرى والمدن الفلسطينية تتخلها اعتقالات وعمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون من وقت إلى آخر بعمليات إطلاق نار ومحاولات لتنفيذ عمليات دهس وطعن.