https://sputnikarabic.ae/20230728/مسؤول-مصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-فرص-تعزيز-التعاون-واستخدام-العملات-المحلية-مع-روسيا-1079515095.html
مسؤول مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن فرص تعزيز التعاون واستخدام العملات المحلية مع روسيا
مسؤول مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن فرص تعزيز التعاون واستخدام العملات المحلية مع روسيا
قال الوزير التجاري المفوض من مصر، رئيس المكتب التجاري في موسكو، ياسر مصطفى، إن مشاركة بلاده في قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ، تعبر عن قوة... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T14:25+0000
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وأضاف الوزير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا تساوي الثلث تقريبا، ولا يزال الجانبان يعملان على زيادة تلك النسبة من خلال التجهيز للمنطقة الصناعية، ستكون مدخلا للتعاون مع كل دول أفريقيا.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب.وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، إنه تحدث أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتابع: "نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقًا سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء أفريقيا".كان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في مطلع العام الحالي، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من المصريين.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حصري
مسؤول مصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن فرص تعزيز التعاون واستخدام العملات المحلية مع روسيا
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قال الوزير التجاري المفوض من مصر، رئيس المكتب التجاري في موسكو، ياسر مصطفى، إن مشاركة بلاده في قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ، تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين.
وأضاف الوزير في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نسبة التبادل التجاري بين مصر وروسيا تساوي الثلث تقريبا، ولا يزال الجانبان يعملان على زيادة تلك النسبة من خلال التجهيز للمنطقة الصناعية، ستكون مدخلا للتعاون مع كل دول أفريقيا.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية
في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب.
وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، إنه تحدث أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتابع: "نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقًا سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء أفريقيا".
وفيما يخص قرب احتفال البلدين بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الثنائية بينهما، قال الوزير مصطفى إنه "رغم الظروف العالمية لكن هذا الاحتفال يأتي في ظل تطوير عدد من أكبرالمشروعات بين البلدين، مثل مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية وتطوير السكة الحديدية بأكثر من 1300 عربة، وهي مشروعات لا تقل أهمية عن مثيلاتها مما تمّ في عهد الاتحاد السوفيتي، مثل السد العالي والمجمعات الصناعية".
وعن فرص بدء التعامل بالعملات المحلية بين البلدين، قال: "هذه الموضوعات فنية بالأساس وتطبيقها لا يأتي في توقيت قصير، بل تناقشها الجهات المعنية، وترجع إلى الجهات الفنية في الجانبين".
كان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في مطلع العام الحالي، عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من المصريين.