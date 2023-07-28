https://sputnikarabic.ae/20230728/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلنسكي-تلقى-أمرا-شديدا-من-الغرب-باستئناف-الهجوم-المضاد-1079506887.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلنسكي تلقى أمرا شديدا من الغرب باستئناف "الهجوم المضاد"
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلنسكي تلقى أمرا شديدا من الغرب باستئناف "الهجوم المضاد"
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين أعطوا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا حازمًا لاستئناف هجوم القوات... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T12:12+0000
2023-07-28T12:12+0000
2023-07-28T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "بدأت القوات الأوكرانية في محاولة الهجوم على الجبهة. لم يتم ذلك بشكل مستقل من قبل زيلينسكي، فقد تلقى أشد أوامر من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا".ووفقًا له، مارست الدول الغربية ضغوطًا على الرئيس الأوكراني من أجل خلق وضع أكثر صعوبة في النزاع المسلح مع روسيا من أجل صرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية لمثل هذه الدول الغربية، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة حيث قد يواجه الرئيس جو بايدن مساءلة فيما يتعلق بفضيحة الفساد.وأضاف سوسكين: "لقد تم تكليف زيلينسكي بمهمة شن هذا الهجوم، بغض النظر عن الخسائر والوفيات الجماعية للأوكرانيين".وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230728/القوات-الروسية-تضرب-مركز-القيادة-الخلفي-للجيش-الأوكراني--1079503464.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلنسكي تلقى أمرا شديدا من الغرب باستئناف "الهجوم المضاد"
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الحلفاء الغربيين أعطوا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمرًا حازمًا لاستئناف هجوم القوات المسلحة لأوكرانيا، على الرغم من فشلها والخسائر المتعددة الجسيمة للأوكرانيين.
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب
": "بدأت القوات الأوكرانية في محاولة الهجوم على الجبهة. لم يتم ذلك بشكل مستقل من قبل زيلينسكي، فقد تلقى أشد أوامر من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا".
ووفقًا له، مارست الدول الغربية ضغوطًا على الرئيس الأوكراني من أجل خلق وضع أكثر صعوبة في النزاع المسلح مع روسيا من أجل صرف الانتباه عن مشاكلهم الداخلية لمثل هذه الدول الغربية، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة حيث قد يواجه الرئيس جو بايدن مساءلة فيما يتعلق بفضيحة الفساد.
وأضاف سوسكين: "لقد تم تكليف زيلينسكي بمهمة شن هذا الهجوم، بغض النظر عن الخسائر والوفيات الجماعية للأوكرانيين".
وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين أن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.