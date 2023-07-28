https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاة-البحرية-الروسية-تهزم-القوات-الأوكرانية-المهاجمة-على-اتجاه-أريخوفو-1079518444.html
مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو
مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو
التقط جنود اللواء 810 البحري الروسي في المنطقة القريبة من بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، لقطات لهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T15:40+0000
2023-07-28T15:40+0000
2023-07-28T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف قامت طائرة "لانسيت" الروسية بتدمير إحدى المركبات الأوكرانية، ومن المحتمل أنه تم تدمير بقية المدرعات بأسلحة عالية الدقة، مثل قذيفة "كراسنوبول" الموجهة، والصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات المسيرة الانتحارية.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو
تابعنا عبر
التقط جنود اللواء 810 البحري الروسي في المنطقة القريبة من بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، لقطات لهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو كيف قامت طائرة "لانسيت" الروسية بتدمير إحدى المركبات الأوكرانية، ومن المحتمل أنه تم تدمير بقية المدرعات بأسلحة عالية الدقة، مثل قذيفة "كراسنوبول" الموجهة، والصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات المسيرة الانتحارية.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.