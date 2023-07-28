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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاة-البحرية-الروسية-تهزم-القوات-الأوكرانية-المهاجمة-على-اتجاه-أريخوفو-1079518444.html
مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو
مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو
التقط جنود اللواء 810 البحري الروسي في المنطقة القريبة من بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، لقطات لهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T15:40+0000
2023-07-28T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيف قامت طائرة "لانسيت" الروسية بتدمير إحدى المركبات الأوكرانية، ومن المحتمل أنه تم تدمير بقية المدرعات بأسلحة عالية الدقة، مثل قذيفة "كراسنوبول" الموجهة، والصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات المسيرة الانتحارية.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاة البحرية الروسية تهزم القوات الأوكرانية المهاجمة على اتجاه أريخوفو

15:40 GMT 28.07.2023
© Photoاحتراق الدبابات الأوكرانية
احتراق الدبابات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Photo
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التقط جنود اللواء 810 البحري الروسي في المنطقة القريبة من بلدة رابوتينو على محور زابوروجيه، لقطات لهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو كيف قامت طائرة "لانسيت" الروسية بتدمير إحدى المركبات الأوكرانية، ومن المحتمل أنه تم تدمير بقية المدرعات بأسلحة عالية الدقة، مثل قذيفة "كراسنوبول" الموجهة، والصواريخ المضادة للدبابات والمروحيات المسيرة الانتحارية.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: مشاهد توثق "ابتلاع" الخط الدفاعي الروسي للدبابات الأوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يستولي على دبابة فرنسية بحالة جيدة... صور
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