https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-توثق-إحباط-هجوم-نفذته-قوات-أوكرانية-بمدرعات-ماكس-برو-الأمريكية-في-دونيتسك-فيديو-1079501859.html
مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق قيام قوات عسكرية روسية في جمهورية دونيتسك بصد هجوم للجيش الأوكراني. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T10:44+0000
2023-07-28T10:44+0000
2023-07-28T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووثق مقطع الفيديو هجوما نفذته القوات الأوكرانية من خلال 3 مجموعات صغيرة استخدمت مدرعات أمريكية من طراز "ماكس برو"، حيث تم صد الهجوم وتدمير إحدى المدرعات وإجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب.وتقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بمحاولة أخرى لاختراق خط الدفاع الروسي على جبهة زابوروجيه بالقرب من قرية رابوتينو.وتتعمد القوات الأوكرانية إلى إطلاق مجموعات صغيرة وسريعة في مناطق مفتوحة لمحاولة تشتيت المدفعية الروسية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الأوكراني-يستخدم-الذخائر-العنقودية-في-قصف-زابوروجيه-1079498283.html
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روسيا
مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
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انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد توثق قيام قوات عسكرية روسية في جمهورية دونيتسك بصد هجوم للجيش الأوكراني.
ووثق مقطع الفيديو هجوما نفذته القوات الأوكرانية من خلال 3 مجموعات صغيرة استخدمت مدرعات أمريكية من طراز "ماكس برو"، حيث تم صد الهجوم وتدمير إحدى المدرعات وإجبار القوات الأوكرانية على الانسحاب.
وتقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بمحاولة أخرى لاختراق خط الدفاع الروسي على جبهة زابوروجيه بالقرب من قرية رابوتينو.
وتتعمد القوات الأوكرانية إلى إطلاق مجموعات صغيرة وسريعة في مناطق مفتوحة لمحاولة تشتيت المدفعية الروسية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة
التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.