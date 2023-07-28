https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-لتدمير-أرتال-من-الدبابات-الأوكرانية-بنيران-روسية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079513633.html
مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديو
مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديو
تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات أخرى لاختراق خط الدفاع الروسي على جبهة زابوروجيه قرب قرية رابوتينو. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T13:52+0000
2023-07-28T13:52+0000
2023-07-28T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وتظهر المشاهد تحرك مجموعات من المدرعات التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة مفتوحة، وتطلق النار من رشاشات ثقيلة، قبل أن يتم تفجير جميع المركبات المدرعة الواحدة تلو الأخرى.على الأرجح، دخلت القوات الأوكرانية حقل الألغام ولم يكن لها الوقت لنشر تشكيلاتها القتالية لشن الاقتحام.وبحسب المشاهد، يظهر صد وتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم، حيث وجهت القوات الروسية ضربات استهدفت الدبابات الأوكرانية المهاجمة ودمرتها الواحدة تلو الأخرى، وأحبطت الهجوم الأوكراني.وبحسب الدفاع: "تم تحييد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير 8 دبابات، بما في ذلك 3 دبابات ألمانية "ليوبارد"، ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" الأمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مشاهد لتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية بنيران روسية على محور زابوروجيه... فيديو
تابعنا عبر
تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات أخرى لاختراق خط الدفاع الروسي على جبهة زابوروجيه قرب قرية رابوتينو.
وتظهر المشاهد تحرك مجموعات من المدرعات التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة مفتوحة، وتطلق النار من رشاشات ثقيلة، قبل أن يتم تفجير جميع المركبات المدرعة الواحدة تلو الأخرى.
على الأرجح، دخلت القوات الأوكرانية حقل الألغام ولم يكن لها الوقت لنشر تشكيلاتها القتالية لشن الاقتحام.
وبحسب المشاهد، يظهر صد وتدمير أرتال من الدبابات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم، حيث وجهت القوات الروسية ضربات استهدفت الدبابات الأوكرانية المهاجمة ودمرتها الواحدة تلو الأخرى، وأحبطت الهجوم الأوكراني.
وبحسب الدفاع: "تم تحييد ما يصل إلى 180 جنديا أوكرانيا، وتدمير 8 دبابات، بما في ذلك 3 دبابات ألمانية "ليوبارد"، ودبابتين فرنسيتين بعجلات، و17 مركبة قتال للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع "إم 777" الأمريكي، بالإضافة إلى نظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا -10".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.