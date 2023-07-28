https://sputnikarabic.ae/20230728/مشاهد-لمراسم-وداع-مراسل-سبوتنيك-روستيسلاف-جورافلوف-بحضور-شعبي-ورسمي-فيديو--1079495031.html
مشاهد لمراسم وداع مراسل "سبوتنيك" روستيسلاف جورافلوف بحضور شعبي ورسمي... فيديو
مشاهد لمراسم وداع مراسل "سبوتنيك" روستيسلاف جورافلوف بحضور شعبي ورسمي... فيديو
تشهد مدينة إيكاترينبرغ، مسقط رأس المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافلوف، مراسم وداعه، بعد ارتقائه نتيجة عمل إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام قذائف... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T08:00+0000
2023-07-28T08:00+0000
2023-07-28T08:00+0000
روسيا
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وتمت المراسم بحضور عائلة الصحفي الراحل وأصدقائه وزملائه ومسؤولين روس وعدد من الشخصيات، التي وصلت إلى مدينة إيكاترينبرغ، مسقط رأس جورافلوف.وسيتم دفن روستيسلاف الحاصل على مرتبة الشرف العسكرية في مقبرة شيروكوريتشينسكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري لوكالة "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك)، روستيسلاف جورافليوف، وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة "إزفستيا" الروسية، خلال قصف أوكراني.وأضافت وزارة الدفاع: "في أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا، إذ أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لمراسم وداع مراسل "سبوتنيك" روستيسلاف جورافلوف بحضور شعبي ورسمي... فيديو
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تشهد مدينة إيكاترينبرغ، مسقط رأس المراسل الحربي لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافلوف، مراسم وداعه، بعد ارتقائه نتيجة عمل إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام قذائف عنقودية.
وتمت المراسم بحضور عائلة الصحفي الراحل وأصدقائه وزملائه ومسؤولين روس وعدد من الشخصيات، التي وصلت إلى مدينة إيكاترينبرغ، مسقط رأس جورافلوف.
وسيتم دفن روستيسلاف الحاصل على مرتبة الشرف العسكرية في مقبرة شيروكوريتشينسكي.
منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مراسل وكالة "سبوتنيك" الحربي، روستيسلاف جورافلوف، وسام الشجاعة، وذلك بعد مقتل جورافلوف خلال قصف أوكراني بالقنابل العنقودية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري لوكالة "روسيا سيغودنيا" (سبوتنيك)، روستيسلاف جورافليوف، وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة "إزفستيا" الروسية، خلال قصف أوكراني.
وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضافت وزارة الدفاع: "في أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".
ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا
، إذ أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.