https://sputnikarabic.ae/20230728/مصر-تدعو-لاحترام-إرادة-الشعب-الليبي-وعدم-تجاوز-دور-المؤسسات-في-ليبيا-1079501366.html

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات في ليبيا

مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات في ليبيا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، دعم بلاده الكامل لمسار الحل الليبي الليبي. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T10:12+0000

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وجاءت تصريحات السفير أبو زيد في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ‏‎في إطار المتابعة المصرية الدائمة لتطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات المحلية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.وأبرز الدبلوماسي المصري أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف، مضيفًا أن مصر تشدد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة في ليبيا، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات بهدف استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.‏‎ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت في بيان لها، في التاسع من الشهر الماضي، جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.

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