https://sputnikarabic.ae/20230728/مقتل-وإصابة-12-مسلحا-مواليا-للجيش-الأمريكي-بغارة-تركية-استهدفت-معسكرا-شمالي-الحسكة-1079522849.html

مقتل وإصابة 12 مسلحا مواليا للجيش الأمريكي بغارة تركية استهدفت معسكرا شمالي الحسكة

مقتل وإصابة 12 مسلحا مواليا للجيش الأمريكي بغارة تركية استهدفت معسكرا شمالي الحسكة

قتل وأصيب مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي، هو الثاني خلال الـ48 الساعة الماضية، شرقي سوريا، بينهم من جنسيات غير سورية، من خلال قصف... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T19:19+0000

2023-07-28T19:19+0000

2023-07-28T19:19+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيرة تركية قصفت معسكرا ومقرا لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في ريف مدينة عامودا شمالي الحسكة، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة 12 من مسلحي "قسد" على الأقل كحصيلة أولية.وتابعت المصادر أن قوات "قسد" فرضت طوقًا أمنيًا وعسكريًا على مكان الاستهداف، القريب من الحدود السورية - التركية، في قرية خربة الملح في ريف مدينة عامودا (التي تعتبر مقرًا لقيادات قسد العسكرية) شمالي محافظة الحسكة.وكان الطيران التركي قد استهدف، يوم أمس الخميس، سيارتين عسكريتين تابعة لقوات "قسد" على طريق قريتي الخزنة وتل معروف في ريف القحطانية شمال شرقي الحسكة، حيث قُتل فيها 5 من مسلحي "قسد" على الأقل.وبهذا الاستهداف الجوي التركي الجديد، يرتفع تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في شمال وشمال شرقي سوريا إلى 30، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 60 بينهم قياديين من جنسيات أجنبية وإصابة العشرات من قوات "قسد".

https://sputnikarabic.ae/20230728/اقتتال-داخلي-يودي-بعدد-من-المسلحين-الموالين-للجيش-التركي-شرقي-سوريا-1079522293.html

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