https://sputnikarabic.ae/20230728/ممثلة-شركة-مصرية-أفريقيا-تعلمت-تقديم-قيمة-مضافة-ولن-تكتفي-بتوريد-المواد-الخام-1079499061.html
ممثلة شركة مصرية: أفريقيا تعلمت تقديم قيمة مضافة ولن تكتفي بتوريد المواد الخام
ممثلة شركة مصرية: أفريقيا تعلمت تقديم قيمة مضافة ولن تكتفي بتوريد المواد الخام
أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع د. نيفين نخلة، ممثلة شركة خاصة مصرية تقدم قروضا للشركات في أفريقيا لعمل مشاريع تنموية كبرى، على هامش أعمال قمة "روسيا – أفريقيا"... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T09:06+0000
2023-07-28T09:06+0000
2023-07-28T09:06+0000
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قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وأشادت نخلة، في حديثها لـ"سبوتنيك" بالقمة وبما تشهده من زخم المنتديات والحوارات الفكرية، حرصت على حضورها، مؤكدةً أن القمة حدث مشرف للغاية.وأوضحت نخلة أن شركتها تعطي أولوية للاستدامة وتحرص على أن تخلق المشاريع التي تمولها مجالات عمل للشعوب الأفريقية، وهو ما دفعها لحضور قمة روسيا ـ أفريقيا التي تراها دعوة للقارة الأفريقية، وأن حضور شركتها كان ضروري في تجمع أفريقي روسي بهذا الحجم، حيث شهد لقاءات بين الرئيس الروسي بوتين وزعماء أفريقيا وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وبسؤالها عن دور أفريقيا في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، قالت نخلة: "إن أفريقيا سلة غذاء العالم ومصدر للمواد الطبيعية والمواد الخام، حيث منحها الله الخير والجمال والطبيعة، وما يحدث بالعالم أوعز لأفريقيا بأن تتجه لمجال التصنيع لتقديم قيمة مضافة ولا تكتفي فقط بدور مورد المواد الخام".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون.وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "تشارك روسيا أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية"، وتابع موضحا:"حتى الآن، بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار. وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض الإنمائية".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-تساعد-على-حل-النزاعات-في-القارة-الأفريقية-1079498020.html
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لليوم-الثاني-للقمة-الروسية-الأفريقية-1079495483.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي
حصري, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, فلاديمير بوتين, الرئيس عبدالفتاح السيسي
ممثلة شركة مصرية: أفريقيا تعلمت تقديم قيمة مضافة ولن تكتفي بتوريد المواد الخام
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حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع د. نيفين نخلة، ممثلة شركة خاصة مصرية تقدم قروضا للشركات في أفريقيا لعمل مشاريع تنموية كبرى، على هامش أعمال قمة "روسيا – أفريقيا" المقامة حاليا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأشادت نخلة، في حديثها لـ"سبوتنيك" بالقمة وبما تشهده من زخم المنتديات والحوارات الفكرية، حرصت على حضورها، مؤكدةً أن القمة حدث مشرف للغاية.
وأوضحت نخلة أن شركتها تعطي أولوية للاستدامة وتحرص على أن تخلق المشاريع التي تمولها مجالات عمل للشعوب الأفريقية، وهو ما دفعها لحضور قمة روسيا ـ أفريقيا التي تراها دعوة للقارة الأفريقية، وأن حضور شركتها كان ضروري في تجمع أفريقي روسي بهذا الحجم، حيث شهد لقاءات بين الرئيس الروسي بوتين
وزعماء أفريقيا وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبسؤالها عن دور أفريقيا في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، قالت نخلة: "إن أفريقيا سلة غذاء العالم ومصدر للمواد الطبيعية والمواد الخام، حيث منحها الله الخير والجمال والطبيعة، وما يحدث بالعالم أوعز لأفريقيا بأن تتجه لمجال التصنيع لتقديم قيمة مضافة ولا تكتفي فقط بدور مورد المواد الخام".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون.
وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني
من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "تشارك روسيا أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية"، وتابع موضحا:
"حتى الآن، بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار. وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض الإنمائية".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.